Tra street food e fiera mercato, anche la riscoperta della storia del quartiere...

"Savona aggiunge un altro tassello al proprio mosaico, con la Fiera di San Martino, il 10 ed 11 prossimi, nel quartiere di Lavagnola, pregno di storia".



A comunicarlo è l'Assessore allo Sviluppo Economico di Savona, che prosegue:

"La stretta collaborazione tra Comune, Ascom, Confesercenti, Confraternita San Dalmazio e sms "Libertà e Lavoro" consentirà di trasformare il quartiere in un' isola pedonale, per poter apprezzare in tranquillità e sicurezza la fiera mercato e lo street food organizzato dai nostri commercianti lungo tutta la giornata di domenica, con concerto della banda Forzano alle 15,30."



"Di particolare rilievo sotto il profilo della ricerca storica, culturale ed identitaria è la mostra - che verrà inaugurata domenica alle 10 presso l'oratorio - intitolata "Uomini dell'800 Lavagnolese", con foto ed oggetti d'epoca, visitabile anche il lunedì. L'opera di ricerca, raccolta e classificazione è confluita in un volume atto a tributare un imperituro ricordo a persone di estrazione diversa, che seppero lasciare un segno nella storia della nostra comunità.



E' in questo modo che i quartieri tornano a vivere: ripercorrendo con fierezza il proprio passato, mantenendo salde le proprie tradizioni e, tutti insieme, volgendo lo sguardo a quanto di buono il futuro offre, per aumentare la vivibilità. A tutti gli organizzatori - conclude l'Assessore Maria Zunato - il mio sentito ringraziamento ed ai cittadini un invito a visitare la Fiera ed a omaggiare gli uomini che hanno creduto nel futuro di questa Città".