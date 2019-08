Da Cerebras il chip più grande al mondo dedicato ad applicazioni di Intelligenza Artificiale

Il Wafer Scale Engine, progettato e prodotto dalla startup californiana Cerebras Systems, è leggermente più grande di un iPad, circa 21,5 cm quadrati, ed è il chip per computer più grande al modo.

A cosa seve? A monitorare e a far prendere decisioni a sistemi complessi che operino nel settore dell'Intelligenza Artificiale.

Il chip di Cerebras contiene 400mila core (in pratica il "nucleo elaborativo" di un microprocessore), tutti collegati tra loro da connessioni ad alta larghezza di banda, in modo da consentire un notevole vantaggio nel gestire problematiche relative all'apprendimento automatico con minori ritardi e minor assorbimento, e pertanto minori costi di di alimentazione.

Secondo quanto comunicato da Cerebras, che ha iniziato ad effettuare le prime spedizioni del prodotto ad un selezionato e limitato numero di clienti, il Wafer Scale Engine ridurrà i tempi per alcuni di tipi di elaborazione da mesi a minuti!

Il costo del chip? non è stato comunicato. Di certo, però, non è un prodotto per il mercato orizzontale. Infatti, solo aziende di grosse dimensioni sono in grado di gestire prodotti come il Wafer Scale Engine che hanno bisogno di essere supportati da infrastrutture e personale specializzato.