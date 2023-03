Si annuncia una grande novità per tutti gli appassionati di metal detector in Italia. Nasce la prima scuola di formazione dedicata alla ricerca con questi strumenti, un’occasione unica per imparare tutti i segreti di questo mondo affascinante. L’iniziativa è organizzata da Detector Shop, una nota azienda con sede a Cesenatico che organizza anche il celebre “Garrett Contest”, la più importante gara europea di metal-detector, e che si prepara ad aprire le porte della sua prima Academy.

Il primo corso si terrà il 25 marzo presso la Villa Caprile di Pesaro, all'interno della sede dell'Istituto Agrario "A. Cecchi", una storica villa del 1600 che vanta una lunga e importante storia. I partecipanti avranno l'opportunità di seguire un programma strutturato in due moduli, uno teorico ed uno pratico. Il primo modulo prevede una lezione di tre ore tenuta da Leonardo Ciocca, esperto e membro dello staff Detectorshop, che fornirà una panoramica completa delle nozioni teoriche di base necessarie per poter utilizzare al meglio il metal detector. Il secondo modulo, invece, prevede una sessione pratica di altrettante tre ore, durante la quale i partecipanti potranno mettere in pratica le nozioni apprese nella lezione teorica e sperimentare le loro abilità di ricerca in campo, nei campi d’olivo prospicienti lo storico edificio della Villa Caprile.

La location della prima Academy di Detector Shop è scelta con cura: la villa e i campi circostanti infatti sono situati in una zona storica delle Marche, il cosiddetto “cardine” orientale della Linea Gotica, dove durante la Seconda Guerra Mondiale si svolsero importanti battaglie tra le truppe tedesche e quelle alleate. Per questo motivo, il comune ospita un museo con preziosi cimeli bellici e sono stati ristrutturati alcuni bunker tedeschi che, nel pomeriggio, potranno essere visitati con il supporto informativo dei volontari dell’associazione CRB 360°, un’organizzazione no-profit che ha lo scopo di conservare la memoria storica degli eventi dell’ultimo conflitto mondiale e di recuperare e diffondere la conoscenza e le informazioni sul periodo storico della Seconda Guerra Mondiale.

Per partecipare al corso è necessario accreditarsi, e i posti sono limitati. Tutti gli allievi accreditati riceveranno inoltre un welcome pack con alcuni gadget di Detectorshop. Il programma della giornata prevede l’inizio della lezione teorica alle ore 9:30, la fine alle ore 13:00 e il pranzo incluso nel prezzo a Villa Caprile alle ore 13:15. A seguire, si passerà alla lezione pratica, che inizierà alle 14:30 e terminerà alle 17:00. Inoltre, alle ore 17:00, i partecipanti avranno la possibilità di visitare i bunker della Seconda Guerra Mondiale con il supporto informativo dei volontari dell’associazione CRB 360°. La giornata si concluderà alle 18:00 con tutti i vari saluti.