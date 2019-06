SERATA BIAGIO AGNES 2019, in onda su Rai 1 sabato 29 giugno alle 22.30

Nel video che vi presentiamo, realizzato da Mariangiola Castrovilli, alcuni momenti della conferenza di presentazione del Premio Giornalistico, giunto alla sua XI edizione, che si è svolta a Roma nel Salone degli Arazzi della sede Rai di Viale Mazzini il 4 giugno scorso alla presenza del Presidente Rai Marcello Foa, Gianni Letta, Presidente Giuria Premio Biagio Agnes, Teresa De Santis, direttore di Rai1, Simona Agnes, Presidente Fondazione Biagio Agnes ed dei conduttori Mara Venier ed Alberto Matano …







La cerimonia di premiazione che verrà trasmessa sabato 29 giugno in seconda serata (ore 22,35) su Rai1 con la Regia di Roberto Croce, si è svolta sul palco di Marina Grande a Sorrento (21-22-23 giugno) con la partecipazione, tra gli altri, di Massimo Ranieri, dell’attore e regista Alessandro Siani, Albano Carrisi accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti; Arisa, che si esibirà con il suo nuovo singolo Tam Tam e il tenore italo-australiano, Alfio.

Il Premio, dedicato alla memoria del grande giornalista nonché storico direttore generale di "Mamma Rai", che si pregia della Targa del Presidente della Repubblica, dei Patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, rappresenta un tradizionale appuntamento che lega il prestigio di celebri nomi del mondo della comunicazione ad un evento che vuole mettere in risalto e premiare la professione giornalistica in ogni suo aspetto ed esaltare la “parola” come valore da preservare a servizio di un'informazione che sia missione e strumento di dialogo.