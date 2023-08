Giovedì 31 agosto Saintpaul e Luca Pedonese, ovvero la console di Sunset Aperitif, l'appuntamento decisamente "up" al Doride Beach di Marina di Carrara ogni domenica e pure il 3 settembre, va in tour a Firenze. Dove? Al Flò, per un party con una formula simile a quella di Sunset Aperitif ovvero ingresso libero e selezione all'ingresso. Il sound di Saintpaul e Pedonese è anche quello della label Ibiza Suite Records... e infatti il party fiorentino è dedicato a questa etichetta.



Riassumendo, chi ha voglia di ballare con stile, ha due opzioni. Firenze il 31 agosto oppure Marina Di Carrara, domenica 3 settembre, dall'ora del tramonto in poi, al Doride Beach.



Ogni party firmato Sunset Aperitif ha un'atmosfera particolare: si balla con il giusto sound, in una location unica. "Siamo riusciti a creare un appuntamento "easy" con cui concludere la settimana e la giornata della domenica, in primavera e in estate... così poi il lunedi si torna al lavoro con il sorriso ancora stampato sul volto, senza fare troppo tardi", spiega Saintpaul, tra gli organizzatori di questo evento. "E' un evento ad ingresso libero, che però offriamo solo a coloro che sappiamo possano essere in sintonia con la nostra proposta".



Non è tutto, Sunset Aperitif @ Doride Beach si basa appunto sui contenuti, non sulle classiche PR "da discoteca". "Non abbiamo pubbliche relazioni ma solo credibilità legata al nostro format e al party. Ho costruito tutto nel tempo, le persone ormai sanno cosa possono trovare da noi... e ci scelgono per questo". L'ingresso è libero e selezionato, il che aiuta il divertimento.



Tra i personaggi spesso presenti ai party Sunset Aperitif, la cantante Eliza G, Nikita Pelizon (la vincitrice del Grande Fratello Vip 79, la giornalista e conduttrice tv Claudia Peroni, Leonardo Fiaschi (Tale e Quale Show, Radio 101).



Sunset Aperitif @ Doride Beach

Viale Amerigo Vespucci, 28, 54033 Marina di Carrara (MS)

info e WhatsApp 0585 631326

dalle 17 alle 20

ingresso libero e selezionato

Prenotazione tavoli obbligatoria