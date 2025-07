TRAPANI - Dalla sede operativa di Maria Vision Italia di Trapani, ancora testimonianze di persone semplici nella Divina Volontà. Il programma è Verità di cielo ed è condotto dal giornalista Riccardo Rossi. Oggi ospite in studio Fra Giammaria Mazzilli della Comunità "Fiat! Totus Tuus" e sacerdote, che ha raccontato di sè da giovane comune e della sua conversione: "La preghiera era molto lontana da me. Poi a Lourdes e Medjugorje, e con fra Pio e Maria Luisa Piccarreta ho capito la volontà di Dio che era in me".

Nella rubrica condotta da Riccardo Rossi, si parla di un libro che ci invita a conoscere e vivere la Divina Volontà, seguendo l’esempio e gli insegnamenti della Madonna. Una puntata in cui si sottolinea l’importanza di pregare con cuore sincero e di aprire il nostro cuore a Dio, affinché la sua grazia possa trasformare la nostra vita e avvicinarci al Regno di Dio già qui sulla terra.

"Nel libro “La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà”, - ci scrive Riccardo - vergato dalla Serva di Dio Luisa Piccarreta, la nostra cara Mamma Celeste ci regala, per la prima volta, le sue lezioni Divine. Sono tutte perle preziose dove la nostra Mamma ci testimonia la sua vita, le verità su Gesù, su San Giuseppe e su Dio. Non solo episodi di vita mai conosciuti, ma anche i pensieri e la sua vita spirituale. E’ un percorso per comprendere, passo dopo passo, la vita nella Divina Volontà fino ad arrivare a possederla come vita propria.>>> Clicca e segui la puntata di "Verità di Cielo"