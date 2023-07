65mila il numero di migranti giunti in Italia nei primi sei mesi del 2023, 14.500 quelli arrivati nel sono mese di giugno. Venerdì sera, l'hotspot di Lampedusa ne ospitava 3.279, praticamente otto volte la sua capienza massima. Il prefetto di Agrigento ha organizzato trasferimenti ad oltranza, con traghetti e mezzi della GdF, mentre quelli della Guardia Costiera sono impiegati in operazioni di soccorso nella SaR greca per dei pescherecci partiti dalla Cirenaica.

Tra ieri notte e questa mattina, a Lampedusa sono approdati circa 600 migranti. Tre i barchini soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera - con 42 (7 donne), 37 (1 donna) e 67 (3 donne e 2 minori) persone a bordo -, mentre un quarto, con 36 persone, tra cui 9 donne e 1 minore è arrivato direttamente a Cala Madonna.

A metà giornata, all'hotspot di Contrada Imbriacola il numero di migranti era calato a 2500 migranti, grazie ai trasferimenti verso la Sicilia.

Prosegue in mare anche l'attività delle ong, con la Humanity 1 che dopo i 36 migranti soccorsi ieri in area maltese, nella notte ha fatto altri 4 interventi di salvataggio in acque internazionali vicino a Lampedusa: 197 le persone a bordo della nave che le autorità italiane hanno indirizzato ad Ortona (Chieti), a tre giorni di viaggio. Tra i naufraghi 30 donne, una delle quali incinta, ed oltre 40 minorenni.





Crediti immagine: @soshumanity_en