ROMA – (Ernesto Genoni) – “È fondamentale” - dice Meloni a Sallusti - “che gli italiani vedano un governo che, per carità, ha i suoi limiti e difficoltà, magari fa perfino degli errori. Ma ce la mette tutta, in buona fede, con umiltà e amore. Un governo che non ha amici da piazzare, lobby da compiacere, potenti da ripagare. Che non guarda in faccia a nessuno, che non intende fregarti, che ha il coraggio di dirti anche quello che non si può fare in un dato momento o contesto.”

Il libro – così nella sinossi della Rizzoli - è piaciuto agli italiani e non solo, per quella ventata di nuovo, di opinioni e argomenti così come trattati. Il libro è ancora al secondo posto, su Amazon, ma presto anche nelle classifiche pubblicate dai giornali. Nell'intervista, conversazione di Alessandro Sallusti con la Meloni (La versione di Giorgia, Rizzoli) si immagina un futuro da moderni conservatori. Avanti al libro di Sallusti, al primo posto nella classifica dei bestsellers, il libro del Generale Roberto Vannacci “Il mondo al contrario”.

”LA VERSIONE DI GIORGIA” ha - così nella presentazione del libro - il sapore di una conversazione in cui Giorgia Meloni rivela la sua visione autentica della vita e del mondo. Poche settimane dopo l’incarico alla guida del Governo, durante un veloce scambio di auguri con Giorgia Meloni, Alessandro Sallusti si lascia scappare una battuta: «Peccato che un presidente del Consiglio in carica non possa pensare di scrivere un libro per raccontare i suoi progetti». E lei: «E perché non può farlo?». Sallusti, preso in contropiede, la butta lì: «Non lo so esattamente, ma ci sarà un motivo se nessuno l’ha mai fatto». Lei: «Dovresti sapere che fare quello che hanno fatto tutti gli altri non è esattamente la mia specialità».

Nasce così l’idea di questa conversazione in cui Giorgia Meloni rivela la sua visione autentica della vita e del mondo. Un racconto appassionato in cui fa i conti con le sfide del presente – dalla guerra in Ucraina alla crisi energetica, dalla transizione ecologica all’inflazione – e che ha il coraggio di puntare sulla responsabilità individuale, sul libero spirito d’iniziativa, sulla difesa della natura, su investimenti mirati per favorire la crescita e dunque ridurre il debito, su un’Europa protagonista nel mondo e vicina alle esigenze dei suoi abitanti, su un “Piano Mattei” in grado di portare opportunità e sviluppo in Medio Oriente e in Africa.

È fondamentale, ripete Meloni a Sallusti, che gli italiani vedano un governo che, per carità, ha i suoi limiti e difficoltà, magari fa perfino degli errori. Ma ce la mette tutta, in buona fede, con umiltà e amore. Un governo che non guarda in faccia a nessuno, che non intende fregarti, che ha il coraggio di dirti anche quello che non si può fare in un dato momento o contesto.