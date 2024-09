La collezione Primavera-Estate 2025 di Wes Gordon incanta con eleganza grafica e un’esplosione di colori, come raccontato da InVoga Magazine.

La New York Fashion Week ha visto sfilare la nuova collezione Primavera-Estate 2025 di Carolina Herrera, un inno alla perfezione sartoriale e alla gioia cromatica. Il direttore creativo Wes Gordon ha aperto la passerella con un’elegante esplorazione del bianco e nero, concentrandosi su forme precise e dettagli ricercati.

Pantaloni a vita alta, abbinati a top oversize in cotone, abiti in pizzo ottico bianco e cappotti in organza decorati con pois e fiori esplosivi, hanno catturato l’attenzione per la loro sofisticata semplicità. Tuttavia, il cuore pulsante della collezione è stato il passaggio al colore, con una palette attentamente curata: rosso Herrera, blu Delphinium, rosa Happy e giallo Taxi. Ogni look, dai maxi abiti in faille di seta ai capi in jersey leggero, è stato pensato per infondere energia e ottimismo.

Le modelle hanno sfilato adornate di rose gialle tra i capelli, in un contesto scenografico unico: l’installazione "Sunken Garden" dello scultore Isamu Noguchi. Un omaggio perfetto alla semplicità e alla purezza delle forme, che dialogano con i motivi grafici della collezione, creando un ponte tra arte e moda.

La collezione, come raccontata dalle Fashioniste su InVoga Magazine, sottolinea ancora una volta l’impareggiabile artigianalità dell’atelier di New York, che mescola maestria sartoriale e spirito contemporaneo. Un invito alla leggerezza e alla gioia, senza rinunciare alla classe senza tempo del marchio Carolina Herrera.

