"È molto commovente per me tornare in Emilia-Romagna, perché ricordo vividamente la visita dello scorso maggio. Non dimenticherò mai la devastazione causata da queste orribili inondazioni. Ciò che ricordo di più erano queste enormi quantità di fango ovunque, i detriti che galleggiavano intorno e la distruzione. Ma quello che ricordo molto vividamente è stata anche la fenomenale solidarietà. Uomini, donne e persino bambini lavoravano e facevano del loro meglio per aiutarsi a vicenda, confortarsi a vicenda, persino cucinare l'uno per l'altro. Ho preso questa meravigliosa piadina. E ricordo il suo calore, come ricordo il calore delle persone che ho incontrato.L'Unione europea è stata al tuo fianco fin dal primo giorno. E il mio messaggio oggi è che continuiamo a stare al vostro fianco. La nostra collaborazione è stata eccellente. Abbiamo potuto concludere la revisione di NextGenerationEU, il vostro famoso PNRR. Ha avuto molto successo. Ora abbiamo dedicato 1,2 miliardi di euro specificatamente a questa regione. Vogliamo aiutarvi a rimettervi in ​​piedi, a diventare più resilienti e, ad esempio, a migliorare la protezione dalle inondazioni o a riparare le infrastrutture pubbliche. Ciò è necessario, in particolare ora in questa regione. Ma altri aiuti arriveranno.Oltre al PNRR abbiamo anche i fondi agricoli. Particolarmente colpiti sono gli agricoltori dell'Emilia-Romagna. Pertanto abbiamo fornito loro 60 milioni di euro dalla riserva di emergenza per l'agricoltura.Possiamo anche reindirizzare il denaro dai fondi della politica di coesione alla ricostruzione e alla risposta alle catastrofi. E questo può contribuire a rivitalizzare città e comunità colpite dal disastro, proprio come nel 2017, all'indomani dei terremoti del Centro Italia.Abbiamo mobilitato il Fondo di solidarietà dell'UE. Avete ricevuto un anticipo di quasi 95 milioni di euro per coprire le operazioni di emergenza, bonifica e recupero. Ne arriveranno altri nei prossimi mesi anche da questo Fondo.Giorgia, hai parlato di tutte le misure preventive su cui lavoreremo insieme. Ma abbiamo visto in tutta Europa e nel mondo intero che il nostro pianeta si sta riscaldando con eventi meteorologici estremi che diventeranno più frequenti. Pertanto, ciò che è positivo per il clima è positivo anche per le nostre economie. Dobbiamo combattere il cambiamento climatico. E quindi è ottimo che il vostro PNRR investa anche nelle energie rinnovabili e nelle tecnologie pulite.L'Italia è sulla buona strada nell'attuazione del PNRR. La Commissione ha erogato il quarto pagamento alla fine di dicembre. Ciò significa che già la metà del PNRR è stata erogata. E penso che questa sia un'ottima notizia.Quando sono venuto qui a maggio, ti ho detto di restare forte e che l'Europa è con te. Adesso voglio dirti, dal profondo del cuore, che resteremo al tuo fianco per tutto il tempo necessario.Tin bota, l'Europa rimane con voi."

Questo è quanto dichiarato dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel pomeriggio di oggi a Forlì dove ha incontrato la premier Meloni e il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che a dicembre lamentava ancora ritardi da parte del governo nell'erogazione dei fondi a ristoro di famiglie e imprese per i danni subiti dall'alluvione della scorsa primavera, oltre al fatto che, in barba alle promesse fatte, e cioè garantire il 100% di rimborsi, Meloni ha escluso dai rimborsi tutti i beni mobili devastati dall'acqua (cucine, sale da pranzo, camere da letto, elettrodomestici, autovetture, motoveicoli, ecc.).

E Bonaccini, a cui in mattinata Meloni ha elargito alla sua regione 600 milioni di euro dell'Europa come fondi di sviluppo e coesione, contento come una Pasqua oggi si è dimenticato di rinfacciare alla presidente del Consiglio quello che gli aveva detto e scritto fino a un mese fa...

Il guaio è, per Meloni, che per fare la passerella in Romagna, ha dovuto però anche attraversare fisicamente le strade di Forlì per recarsi in piazza Saffi dove sorge il Palazzo Comunale, sede dell'evento istituzionale, e lì è stata accolta dalla protesta di un centinaio di persone che chiedevano rispetto contro il ritardo degli indennizzi.

I manifestanti, oltre al mancato arrivo dei fondi, sono arrabbiati anche per le assurdità burocratiche cui devono sottostare per ottenerli.

In precedenza, la premier era stata contestata a Bologna, davanti alla sede della Regione Emilia-Romagna, dove si era recata, insieme al ministro Fitto, per firmare l'accordo sui fondi europei. Lungo viale Aldo Moro, sotto la Regione, un gruppo di una trentina di attivisti con megafoni e striscioni ha invitato Meloni a smetterla con le passerelle, suggerendo le dimissioni al Governo etichettato come fascista, guerrafondaio e contro l'ambiente.

Niente di eclatante, per carità, ma è sempre un inizio.