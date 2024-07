Sony Music Italia e Fondazione Fabrizio De André Onlus proseguono con la cura del progetto “Way Point. Da Dove Venite... Dove Andate? ”, per ripercorrere 25 anni con Fabrizio De André (scomparso l’11 gennaio 1999), attraverso le sue Parole, il suo Pensiero, la sua Visione e i suoi “Viaggi” presenti e attuali ancora oggi.

“Way Point. Da Dove Venite... Dove Andate? ” si sviluppa lungo tutto il 2024, con varie iniziative, tra le quali la navigazione completa nella discografia di Fabrizio De André, che prevede la riedizione, durante l’anno, di tutti i suoi dischi in studio, in ordine cronologico, in versione LP nero 180 gr e CD, arricchiti da speciali booklet, con i testi delle canzoni, annotazioni autografe di Fabrizio De André, pensieri, riflessioni, commenti, estratti di interviste inerenti alle canzoni e agli album e alcuni scritti inediti conservati al Centro Studi De André, dell’Università Degli Studi Di Siena.

Dopo l’uscita dei primi 10 dischi di Fabrizio De André (“Volume 1”, “Tutti Morimmo A Stento”, “Volume 3” e “La Buona Novella”, “Non Al Denaro Non All’Amore Né Al Cielo”, “Storia Di Un Impiegato”, “Canzoni”, “Volume 8”, “Rimini”, “Fabrizio De André / L’Indiano” ), attualmente disponibili nei negozi e negli store digitali, il 13 settembre uscirà la ristampa di altri 4 album di Faber: “Crêuza De Mä”, “Le Nuvole”, “Anime Salve”, “I Singoli ”, la cui tracklist è “Nuvole Barocche”, “Il Fannullone”, “Per I Tuoi Larghi Occhi”, “Geordie”, “Il Pescatore”, “Titti”, “Una Storia Sbagliata”.

Il pre-order è disponibile da oggi: https://bio.to/waypoint_FDA2024

Queste tutte le ristampe previste:

• Volume 1 (uscito il 16 febbraio)

• Tutti Morimmo A Stento (uscito il 16 febbraio)

• Volume 3 (uscito il 16 febbraio)

• La Buona Novella (uscito il 16 febbraio)

• Non Al Denaro Non All’Amore Né Al Cielo (uscito il 12 aprile)

• Storia Di Un Impiegato (uscito il 12 aprile)

• Canzoni (uscito il 12 aprile)

• Volume 8 (uscito il 7 giugno)

• Rimini (uscito il 7 giugno)

• Fabrizio De André / L’Indiano (uscito il 7 giugno)

• Crêuza De Mä (in uscita il 13 settembre)

• Le Nuvole (in uscita il 13 settembre)

• Anime Salve (in uscita il 13 settembre)

• I Singoli (in uscita il 13 settembre)

Disponibile, su Apple Music, la playlist "Fabrizio De André In Audio Spaziale". I primi 22 brani, che vanno a comporre la playlist, sono stati rimasterizzati, in formato Dolby Atmos, a partire dai multitraccia originali dei dischi. Durante il corso dell'anno, la playlist sarà arricchita da ulteriori brani, con l'obiettivo di regalare, agli amanti di Fabrizio De André, un'esperienza di ascolto sempre più immersiva e fedele all'originale.

Il progetto celebra e consegna alle nuove generazioni l'eredità artistica e culturale di uno degli artisti italiani più seguiti e influenti, sottolineando come la genialità e la profondità, delle sue parole, e la sua visione unica continuino a ispirare.

http://www.fabriziodeandre.it/fondazione/