Assolutamente da non perdere questo venerdì 5 maggio, alle ore 21, la trasmissione che andrà in onda su ArteOraTv, la televisione dedicata al mercato dell’arte visibile sul canale 123 del digitale terrestre. Roberto Porcelli presenterà una serie di splendide opere di Antonio Del Donno, tra cui alcuni lavori presenti alla mostra dell’artista “La forma della verità”, inaugurata il 19 aprile scorso a Roma presso la Galleria Plus Arte Puls in viale Mazzini 1 e ancora aperta al pubblico.

La mostra, allestita dall’Archivio Antonio Del Donno con la collaborazione della Galleria d’arte romana “Il Pastello” di Marcello Persica, comprende dipinti, sculture e vangeli realizzati da Antonio Del Donno negli anni che vanno dal 1958 al 2010 e sta riscuotendo un grande successo di pubblico.

Gli amanti dell’arte, inoltre, potranno prendere visione, durante la diretta televisiva di venerdì, anche di un bellissimo filmato effettuato dalla troupe di ArteOraTv il giorno dell’inaugurazione della manifestazione. Sarà possibile, pertanto, conoscere, oltre alle opere presenti in studio nella diretta televisiva, tutti i lavori esposti nella mostra di via Mazzini e ascoltare gli interventi della critica e degli addetti ai lavori che hanno avuto luogo il giorno dell’apertura della mostra.

Quindi, tutti invitati alla visione della trasmissione di ArteOraTV venerdì 5 maggio 2023 alle ore 21!