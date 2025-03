Nel weekend di Sabato 15 e Domenica 16 Marzo, Napoli si rituffa nel magico mondo delle figurine Panini.

In attesa di scoprire quali saranno le novità di quest'anno, tutta Napoli già è in trepidazione per la presenza di tre indimenticabili leggende del calcio azzurro: Alemão, Careca e Carnevale.

Tutto è pronto, dunque per rivivere i fasti del passato con i suoi ex campioni, e quelli contemporanei, con i beniamini dei tifosi che sognano di bissare il trionfo tricolore di due anni fa.

Appuntamento, quindi a domani e domenica, per scambiare, giocare, e tanto, tanto divertimento!!!