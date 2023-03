Sabato 15 aprile, alle ore 15:15, la D&V International s.r.l. organizza una live su Zoom al fine di presentare le ultime novità in casa D&V Shop, noto e-commerce specializzato nella vendita di top number, numeri facili e rarità numeriche.

L'evento è aperto a tutti colore che vogliono scoprire di più su questa fantastica realtà imprenditoriale, diventata nel tempo il principale punto di riferimento a livello nazionale per chi cerca numeri particolari per la propria linea telefonica.

Durante la live, verranno presentate anche le nuove normative per il subentro e la portabilità. A partire dal 14 novembre, entreranno infatti in vigore le nuove regole Agcom contro le frodi, che sono state in gestazione per oltre un anno. Le nuove norme offriranno maggiori tutele agli utenti di telefonia mobile, ma richiederanno anche una maggiore attenzione e conoscenza delle nuove modalità.

Il link per partecipare al meeting sarà comunicato tramite il sito www.devshop.it nei prossimi giorni. Non perdere l'opportunità di partecipare a questo evento e scoprire di più su D&V Shop e le novità del settore della telefonia mobile.