Sony Pictures Classics ha svelato il primo teaser di Nuremberg, il nuovo film diretto da James Vanderbilt. Basato sul libro The Nazi and the Psychiatrist, la pellicola ci proietta nel cuore dei celebri processi di Norimberga del 1945.

Al centro della narrazione, un intenso scontro psicologico: quello tra il Reichsmarschall Hermann Göring, interpretato da un imponente Russell Crowe, e lo psichiatra dell'esercito statunitense Douglas Kelley, cui dà il volto Rami Malek. Kelley è incaricato di valutarne la sanità mentale, in un duello di menti che promette di esplorare le profondità della psiche umana di fronte all'orrore.

Accanto a questa indagine psicologica, il film mette in scena la monumentale battaglia legale condotta dal procuratore capo Robert H. Jackson, interpretato con acuta intensità da Michael Shannon. Jackson è impegnato in una missione cruciale: non solo condannare i crimini efferati del regime nazista, ma anche stabilire un precedente storico che serva da monito eterno contro l'atrocità. La sua determinazione a far sì che l'intero sistema nazista risponda per l'Olocausto e i milioni di vite spezzate costituisce l'asse portante del dramma giudiziario.

Nuremberg è atteso con grande trepidazione dagli appassionati di drammi storici e giudiziari. Con un cast stellare e un soggetto che ripercorre un capitolo cruciale della storia mondiale, il film promette di essere un'esperienza cinematografica potente e riflessiva. La sua anteprima mondiale è fissata al Toronto International Film Festival, con l'uscita negli Stati Uniti prevista per il 7 novembre e in Spagna il 14 novembre.