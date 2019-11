Frank D’Ambrosio è uno dei più noti medici americani, e di recente è stato a Napoli, come nuovo Cavaliere di Malta. Questa è stata l’occasione per un tour con la sua famiglia, tra Napoli e Roma.

Il Dr Frank D’Ambrosio è un chirurgo ortopedico specializzato nella colonna vertebrale. All’inizio della sua carriera era focalizzato sulla ricostruzione chirurgica della colonna vertebrale con pazienti che, per alleviare le proprie pene, facevano uso di oppioidi. Dopo 20 anni di carriera,ha sperimentato come la cura migliore fosse il cannabis. La California è stato il primo stato Usa a riconoscere i reali benefici del cannabis, utilizzata come altre medicine. Questo, comunque, può provocare degli effetti collaterali quali brevi perdite di memoria, bronchite ed, in alcuni rari casi, eventi psicotici.

Secondo il medico, c’è qualcosa nel corpo umano chiamato sistema endocannabinoide, che comprende ricettori ed enzimi che reagiscono al cannabis portando i loro effetti.

Pazienti con glaucomi, hanno provato l’esperienza di diminuire la pressione sul nervo ottico quando utilizzano il cannabis, potendo addirittura prevenire la cecità.

Ad ogni modo i fisici non possono prescrivere cannabis ai pazienti, possono solo preparare una lettera di raccomandazioni con la quale consultare una dispensa e valutare l’uso e la dose da assumere.

La discrepanza sta nel fatto che, se il cannabis è legale a livello di Stato, è illegale a livello federale e questo provoca confusione e contraddizione sia per i pazienti che per i fisici stessi.

Pertanto, la legalizzazione del cannabis e la sua relativa accettazione come un’alternativa medica agli oppioidi è ancora un argomento in discussione.