Il 30 novembre scorso, presso l’Hotel Principe di Savoia di Milano, a Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics, è stato conferito il CEO Italian Awards 2023 nella categoria logistica.



Sabrina De Filippis: una visione ambiziosa per diventare leader europei della logistica integrata

“È una grande soddisfazione essere stata premiata con questo importante riconoscimento che certifica il grande lavoro che tutta la squadra del Gruppo FS sta portando avanti con entusiasmo e convinzione per diventare il player europeo della logistica integrata”, ha commentato Sabrina De Filippis. La visione dell’azienda è quella di diventare il principale player europeo della logistica integrata, affrontando sfide internazionali e lavorando con entusiasmo per creare nuove sinergie e alimentare la catena del valore. Uno degli obiettivi più ambiziosi è raddoppiare la percentuale di merci trasportate su ferro nei prossimi dieci anni. Questa sfida, inserita nel Piano Industriale del Gruppo Ferrovie dello Stato, richiede un approccio integrato mare-gomma-ferro. A tal proposito, ha specificato Sabrina De Filippis, Mercitalia Logistics ha pianificato un investimento di 3 miliardi, indirizzato principalmente al rinnovo della flotta, il potenziamento dei terminal esistenti, la creazione di nuovi terminal e la digitalizzazione.



Sabrina De Filippis: partnership strategiche e sostenibilità ambientale

“Per gestire tutta la catena del valore, dal primo all’ultimo miglio, stiamo portando avanti partnership e collaborazioni con importanti player della logistica”, ha aggiunto Sabrina De Filippis. Mercitalia Shunting & Terminal ha acquisito Autamarocchi per fornire servizi di trasporto completi, mentre l’ingresso di Bluferries e la collaborazione con il Gruppo MSC mirano a potenziare la rete logistica per il trasporto merci tra porti in Italia e il resto d’Europa. Il piano di sviluppo di Mercitalia Logistics si allinea agli investimenti infrastrutturali del PNRR e delle reti TEN T. Le nuove infrastrutture permetteranno un aumento dei volumi di merci trasportate su ferro, migliorando le connessioni dei porti e dei terminal alla rete nazionale ed europea. Oggi, il trasporto su ferro è presentato come la soluzione green per eccellenza. “Nel 2022, grazie al nostro modello di logistica integrata sostenibile, abbiamo risparmiato all’ambiente 1,8 milioni di tonnellate di CO2”, ha specificato Sabrina De Filippis. “Dobbiamo lavorare anche per evitare che in futuro le nostre strade siano sempre più congestionate”: un solo treno può sostituire fino a 30 camion, contribuendo significativamente alla riduzione delle emissioni e garantendo spostamenti più sicuri.