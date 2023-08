Come non avrebbe potuto esser profondamente rattristata un'intellettuale del calibro di Giorgia Meloni per la scomparsa di un altrettanto intellettuale di pari grado quale Francesco Alberoni, "scrittore e figura fondamentale per le scienze sociali in Italia"? Tra i tanti attestati che lo dimostrano si ricorda quello che, da presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, lo vide attribuire al termine cinofilo il significato di cinefilo. Forse anche per tale motivo, Meloni ha detto che "la sua curiosità e la sua infinita dedizione mancherà" a lei e persino a tutta l’Italia. Effettivamente...

Ma perché parlare ancora di Meloni quando è in ferie? Perché nonostante sia in ferie, la premier continua a straparlare di tutto, anche esagerando, come ha fatto attribuendo a se stessa la tassa sugli extraprofitti bancari: l'ha decisa lei, ha dichiarato! Un'affermazione che non poteva non avere come conseguenza quella di assegnare, indirettamente, il ruolo - non gradito - di servi sciocchi o tutt'al più vassalli agli altri leader dei partiti della maggioranza.

Ma l'attivismo meloniano è direttamente proporzionale alle sue difficoltà politiche... a cui, tra le tante, si è aggiunto il salario minimo.

La piccola premier, di dimensioni (ma solo in altezza) e non certo di personalità, si è vista sfilare dalle opposizioni un possibile cavallo di battaglia con cui avrebbe potuto controbilanciare, in parte, i numerosi fallimenti che il suo governo dovrà certificare nella prossima legge di bilancio. Quindi, se il provvedimento non se lo può intestare, deve dimostrare che è inutile, sbagliato e dannoso.

Un compito non facile, sia nella sostanza che nell'immaginario, poiché è ritenuto logico e condivisibile anche a chi le ha dato il voto alle ultime politiche. Lo dimostra il successo della petizione on-line che, nonostante le opposizioni abbiano allestito e pubblicizzato in poco tempo, ha ricevuto in un solo giorno ben 100mila firme... e anche durante il 15 agosto il sito non rispondeva in tempi rapidi, a causa dei numerosi accessi.

Una partecipazione che i partiti di opposizione che supportano l'iniziativa (Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, MoviMento 5 Stelle, Partito Democratico, +Europa) hanno definito straordinaria. E siamo solo all'inizio!

Contattando il sito www.salariominimosubito.it si potranno consultare con facilità le motivazioni per cui le opposizioni ritengono la proposta giusta e sostenibile, leggere il testo del disegno di legge e, per ultimo, firmare per sostenerne una sua rapida approvazione.