L'Iran ha confermato che quattro membri del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), insieme a diversi membri delle forze armate siriane, sono stati uccisi nell'attacco aereo lanciato da Israele sul quartiere Mazzeh di Damasco, dove è stato colpito un edificio residenziale di quattro piani andato completamente distrutto.

“Ancora una volta il criminale regime sionista si è mosso per violare la città di Damasco e durante un attacco aereo da parte degli aerei da combattimento del regime invasore e occupante un certo numero di forze siriane e quattro consiglieri militari della Repubblica Islamica dell'Iran sono stati martirizzati”,

ha dichiarato in un breve comunicato l'IRGC, aggiungendo che ulteriori informazioni saranno pubblicate in seguito.

La televisione di stato iraniana lo ha definito un attacco "terroristico" da parte di Israele.

🚨 Reports that an intelligence official of the #iranian Quds Force in the Islamic Revolutionary Guard Corps has been assassinated in the #Israeli strike on #Damascus. pic.twitter.com/FKu4FiK4n7