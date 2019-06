Tariffe, l'India colpisce 28 prodotti USA con dazi più cari fino al 70%

Il tema caldissimo tema del commercio internazionale si arricchisce di un altro episodio non irrilevante.

L'India nei giorni scorsi ha infatti deciso di imporre agli Stati Uniti delle nuove tariffe doganali (che potranno arrivare anche fino al 70%) su 20 prodotti normalmente importati nel Paese provenienti dagli Usa.

La decisione del neo rinnovato governo indiano è da considerarsi una ritorsione nei confronti di Trump per non aver esentato l'India dal pagare dazi più alti sull’import di alluminio e acciaio. La quantificazione in valore del commercio estero tra India e Usa si aggira intorno ai 142 miliardi di dollari, cresciuto di 7 volte rispetto al 2001.