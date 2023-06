Roadside Films ha svelato il trailer internazionale del film The New Boy con Cate Blanchett presentato all'ultimo Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard, laddove ha ricevuto recensioni contrastanti.

The New Boy racconta l’affascinante storia di un orfano aborigeno di 9 anni che arriva nel cuore della notte in un remoto monastero gestito da una suora rinnegata.

Per ora è stata resa nota solo l'uscita per l'Australia (6 luglio). Presto usciranno tutte le altre date internazionali.