Il nuovo brano di Raffaele Poggio "BESAME LA BOCA" nasce dalla sua necessità di un momento di svago dopo dei problemi di salute. Questo ha conciliato la nascita di un vero proprio aspirante tormentone dalle sonorità latine esplosive che si presta bene ad essere ballato in sala e ad essere poi ballo di gruppo, infatti ne è stato creata anche una sequenza di passi.

Un brano che trasuda passione e un ritmo trascinante con delle note e parole che è impossibile non fare proprie dopo l’ascolto, canticchiandole inoltre è stata realizzata una coreografia, IL BALLO DEL BACIO, realizzata da Luana Catania, insegnante e coreografa dell’ Accademia Elle Ballet che è pronta a spopolare su TikTok e a diventare il ballo dell’estate 2023.

Il videoclip del brano è diretto da Gianfranco Busanca (già direttore fotografia di The Giornalisti, Irama e Lorenzo Fragola) e vede la partecipazione di Matteo Maraglino come video montaggio che ha lavorato con Jax, Jack la Furia, Elettra Lamborghini, Ramazzotti e di Fernando Crucitti come direttore della fotografia.

Protagonista assoluta del videoclip è la travolgente Antonietta Fascia, presidente di tre scuole di danza in provincia di Torino, pluripremiata campionessa a competizioni internazionali come ballerina e già volto noto della Tv e teatro nei corpi di ballo tra gli altri di Ciao Darwin 7, Comedy Ring e Un’ ora sola ti vorrei di Brignano.

Non ultimo per importanza, il produttore del brano Federico Sapia in arte Mcallister, nuovo nome affermato del panorama italiano come produzione e autore e premiato nel 2021 alla terza edizione del concorso ‘L’Autore – Il Mestiere della Musica’.

Raffaele presenterà il brano durante le serate nei locali del territorio torinese e in Italia con tappa importantissima al Word Song Talent di Roma durante EXPO UNIVERSALE 2023, il 16-17-18 giugno sotto la direzione artistica di Elena Presti e Gianni Gandi.