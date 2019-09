Il sovranismo e l'attrazione del vuoto

Se volete davvero capire cos'è il "sovranismo", sconsiglierei di ascoltare le chiacchiere vuote della Meloni e di Salvini.

Leggerei invece questa semplice ma terrificante storia di un'italiana residente nel Regno Unito da quando era una bambina e che ora viene trattata come un corpo estraneo, dopo ben 55 anni.

L'attrazione del vuoto è un noto disturbo psichico, a causa del quale alcune persone provano un immotivato impulso a sfidare le leggi della fisica quando si trovano in cima ad una montagna o più semplicemente sulla terrazza di casa.

Ebbene, qualcosa di simile sta accadendo agli abitanti e ai politici del Regno Unito.

Senza che nessuno sappia spiegarne in dettaglio le motivazioni, hanno fatto in modo che un evento che poteva essere gestito in modo pacifico o addirittura essere annullato, come la Brexit, stia via via diventando ineluttabile e devastante.

Il paladino del popolo, come si definisce lo strampalato rappresentante locale dei sovranisti, Johnson, ha addirittura impedito il lavoro del Parlamento per non rischiare che legiferasse sulla materia.

Il mondo intero, con i Trump, i Bolsonaro, i Salvini e i Johnson si trova su un piano inclinato che potrebbe farci scivolare verso un futuro oscuro e imprevedibile.