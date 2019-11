IL NUOVO SINGOLO PRESENTATO ALLE SELEZIONI DI SANREMO GIOVANI.

Giuseppe Citarelli, in arte Jo Penta, pubblica il nuovo singolo 'Solo un ricordo' (Alba Agency Records), disponibile su tutte le piattaforme digitali e presentato alle ultime selezioni di Sanremo Giovani. Il giovane talento pugliese, dopo l'esperienza nel talent di Rai 2 The Voice, dove arrivò tra i semifinalisti, inizia il suo percorso artistico e pubblica il singolo d'esordio 'Notte d'agosto'.





La musica ha condizionato da sempre la sua vita e le sue emozioni, fino ad arrivare alla realizzazione del nuovo singolo 'Solo un ricordo', una ballad intima e introspettiva che racconta di un'amore al capolinea ma che porta con sè tanti ricordi.

''Solo un ricordo nasce dall'idea che ho dell'amore - spiega l'artista. Sin da piccolo quell'amore che vedevo nei film, quelle scene dei baci appassionati e dei batticuori che ti tolgono il respiro, quelle scene che mi facevano immaginare come sarebbe stato avere un amore vero. Crescendo però, ho capito che l'amore non è proprio come nei film. Quando ami inevitabilmente soffri. Ma ho anche imparato che la sofferenza, col tempo, si trasforma in ricordi e sono proprio i ricordi la cosa più importante che ci resta di un amore. Anche se finisce, se ne esce più forti più di prima e pronti a sognare ancora''.



“ ... un amore incondizionato tra due persone che si vogliono beneChe si perdono di vistaDue vite diverseDue relazioni sentimentali diverseNonostante quel fuoco non si sia mai spento... basta un attimoAnche uno sguardoO solo un ricordo...”

AUTORI : GIUSEPPE CITARELLI / RAFFAELE DE LEO

ARRANGIAMENTI : ENZO MIGNOGNA

BATTERIA : CISKY CHIARELLI

CHITARRE : GABRIELE ANDRISANI