CHIARA TAIGI - PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICO IN CATTEDRALE AD ALTAMURA

Gran Concerto del 5 MAGGIO 2024 - Cattedrale S. Maria Assunta

Chiara Taigi ha cantato un concerto celebrativo " Chiara Taigi - A Sant'Irene tra Pace e Cultura " nella affollata Cattedrale Santa Maria Assunta di Altamura, accompagnata all’organo dal M° Annarita Lospalluto e dal M° Nicola Curzio, condotto da Fabio Lara.

Chiara Taigi ha interpretato alcune tra le più note Ave Marie, superando i limiti dell’interpretazione vocale con coinvolgenti elementi scenici, operistici e attoriali di particolare difficoltà durante l’esecuzione che hanno commosso e travolto il pubblico.

Il concerto si è concluso con due brani dall’impronta lirico-operistica come il Salve Maria di Saverio Mercadante come omaggio alla sua città natale e Agnus Dei di Georges Bizet terminato con grande impeto e ricompensati da interminabili applausi al termine.

E’ stato concesso un bis a fronte di una grande richiesta da parte del pubblico, a sorpresa Chiara Taigi ha voluto salutare con il canto il pubblico con le sentite parole di San Francesco, tradotte in una bellissima musica di Marco Frisina, cantando “Alto e Glorioso Dio”.

Volendo condividere e rivivere le emozioni del concerto, fin dall’inizio qualcosa di suggestivo: la lunga fila fuori dalla Cattedrale e per poi vederla piena oltre la sua massima capienza con oltre 800 persone sedute e moltissime persone in piedi pur di assistere al Concerto di Chiara Taigi.

Il pubblico attento si è lasciato immergere nel Canto fino alla fine, vivendo con grande profondità ed interesse ogni passaggio, inframezzato da esplosioni di grande entusiasmo, applausi e trasporto emotivo.

Come tributo all’Organo Vegezzi-Bossi, recentemente restaurato, sono stati eseguiti la “Toccata in Re minore” di Gaston Belier o “Il Cigno” di Saint-Saens che hanno evidenziato le caratteristiche e la rarità dello strumento

Al termine del concerto, il Vicesindaco Angela Miglionico, ha consegnato personalmente il pregiato Crest della Città di Altamura a Chiara Taigi, come segno di riconoscimento dell’Artista nella realtà altamurana per la Cultura e del compositore Saverio Mercadante.

Si ringrazia per l’appassionato coinvolgimento della Comunità e delle Autorità di Altamura in occasione del concerto della festa patronale di Sant'Irene, si ringrazia il Comune di Altamura e tutta l’Amministrazione Comunale per il contributo operativo con l'approvazione ed il sostegno del Vescovo S.E.R. Mons. Giuseppe Russo e la Curia della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, la Parrocchia di Santa Maria Assunta oltre al fattivo e appassionato coinvolgimento del parroco Don Angelo Cianciotta e della Sua particolare accoglienza e dei suoi collaboratori.

In particolare si ringrazia Carlo Moramarco della Associazione Cultura e Identità per l'assistenza organizzativa e la personale passione per la Cultura e per l'Arte.

Si ringraziano inoltre per aver contribuito alla realizzazione del Concerto l’Associazione Santa Maria Assunta e Sant’Irene, Confraternita di San Biagio, Associazione Insieme per la Città Onlus, IRIS, Gruppo Simone Costruzioni e Hotel, C.I.R. Restauri, Fratelli Simone Costruzioni, Albergo Fuori Le Mura, La Grotta di Santa Chiara, Ristorante Tre Archi, Pan Biscò e Radio Altamura Uno.

Si ringrazia infine il Service Audio e Luci Dis-Cord di Nino Savino e dei collaboratori per l’alto contributo professionale e personale nella realizzazione del Concerto.

Il Canto Lirico, la Cultura e la Musica dimostrano che, se eseguiti con alti livelli di professionalità, destano ancora ampio interesse e consenso, illuminando la nostra Spiritualità e rinverdendo i nostri valori storici, musicali e le rarità presenti sul territorio.

