L'economia mondiale sta facendo i conti con la nuova ondata di coronavirus, stavolta legata alla variante Omicron.

Alcuni settori sono particolarmente penalizzati dall'incredibile aumento di nuovi casi di contagio, come quelli legati ai viaggi e all'intrattenimento. Altri, invece, possono trarne beneficio, giacché sono impegnati attivamente nella lotta al Covid.

Esempi in tal senso sono rappresentati da Regeneron Pharmaceuticals, che ha investito sullo sviluppo di trattamenti con anticorpi monoclonali, Novavax, che ha ottenuto l'approvazione del suo nuovo vaccino sia dall'OMS che dall'Unione europea ed ora è in attesa del via libera della FDA, Abbott Laboratories, che commercializza un kit di test rapido che secondo la FDA è in grado di testare la variante Omicron...