“Ringraziamo il Sindacato ANPPE Vigili del Fuoco per la nota, a firma del Presidente, che ha sollecitato i vertici dell’Amministrazione per rimarcare ancora una volta al situazione critica del settore TLC dei Vigili del Fuoco” è quanto dichiara Manlio Ciocca Portavoce del Comitato Vigili del Fuoco Radioriparatori.

Siamo pronti, se non verranno accolte le nostre richieste, aumentare il numero dei posti per la selezione e una ridistribuzione delle risorse, di dichiarare lo stato di agitazione, già dalla prossima settimana, prima nelle regioni escluse e poi estenderlo su tutto il territorio nazionale.

Nella nota inviata ieri, si è evidenziato l’irrisorio numero di posti messi a concorso nella selezione e la discriminazione avvenuta per alcuni Direzioni Regionali, non considerate nella procedura di selezione (in particolare delle regioni del sud).

Poco mesi, una nota del Capo del Corpo, ci aveva fatto ben sperare, conclude Ciocca, definendo il settore TLC vitale per il soccorso, invece con le ultime disposizioni è stato ancora di più penalizzato”.