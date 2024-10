Un brano dall’animo rock con contaminazioni elettroniche

Il nuovo brano “TANGENZIALE” del cantautore Theverso è disponibile dal 18 ottobre 2024 sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Si tratta di un singolo dal ritmo incalzante e ossessivo, dall’anima rock e dalle contaminazioni elettroniche. Il testo parla in maniera diretta e disincantata di una relazione auto-distruttiva, paragonata ad una guida in stato di ebbrezza: Theverso sperimenta sull’uso della lingua italiana e la rende credibile all’interno di un impianto indie rock dal deciso sapore internazionale, proponendo una canzone che musicalmente strizza l’occhio a band come Placebo e Foo Fighters.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/15FH78BJz68g9VFBPBH6ob?si=mOcXaMwzTaOZHHUpMlXw9g

Storia dell’artista

Luca Cicinelli, in arte Theverso, nasce a Roma e si avvicina alla musica verso gli undici anni, quando comincia a suonare la chitarra: dall’età di 16 anni, comincia a scrivere le prime canzoni. Da sempre influenzato dal britpop e dall'indie rock, nel 2015 decide di intraprendere un progetto solista, sotto il nome Theverso, e registra il suo primo disco pop-rock in italiano, dal titolo “Andate e Ritorni”. In questi anni, seguono diverse esibizioni dal vivo. Il 6 aprile 2018 è uscito il suo primo album solista in inglese, dal titolo “Imperfect Symmetries”. I singoli Fireflies ed EndlessCorridor sono entrati nella top 100 della classifica radiofonica italiana dei brani indie più trasmessi in radio. Dal 2021, Theverso comincia a pubblicare nuovi singoli in italiano: “L’Universo” è stato passato in diverse radio italiane ed è entrato, nel 2022, nella top 50 dei singoli indie italiani più ascoltati sul web. Il brano, insieme ad altri singoli, è contenuto in “Futuro Vintage”, terzo album del cantautore romano, uscito nel settembre del 2022. Il suo singolo “Take me out” è uscito nel maggio 2023: ha ricevuto molte recensioni positive su webzine e blog online, oltre a essere stato trasmesso da radio italiane ed estere. Il nome d'arte Theverso è ispirato dal contrasto e dalla pluralità dei significati della parola verso: il verso di un animale, molto istintuale, è praticamente l'opposto del verso di una poesia, intellettuale. La musica di Luca ha queste due anime: un’anima rock ed una più intimista.

Instagram: https://www.instagram.com/theverso_music/?hl=it

Facebook: https://www.facebook.com/theverso.official/?locale=it_IT

TikTok:https://www.tiktok.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40theverso&lang=en&enter_method=mandatory