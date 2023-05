Granito, marmo e bronzo sono materiali naturali che da secoli vengono utilizzati per realizzare opere d'arte e manufatti di altissima qualità e pregio. Questi materiali sono molto apprezzati per la loro resistenza, durabilità e bellezza, e permettono di creare oggetti unici che sembrano sfidare il tempo.

Il granito è una roccia magmatica composta principalmente da quarzo, feldspato e mica. È una delle pietre naturali più dure e resistenti con colori che vanno dal rosso al grigio. Per la sua compattezza e durezza viene spesso utilizzato per pavimentazioni, rivestimenti e anche per sculture. Le cave di granito si trovano in diversi luoghi del mondo, dal Brasile all'India fino all'Italia, dove è presente il granito rosa di Baveno.

Anche i marmi sono pietre molto pregiate e utilizzate fin dall'antichità per le loro qualità estetiche e di resistenza. I più noti sono i marmi bianchi di Carrara, ma vi sono vari tipi di marmo colorato come il rosso di Verona, il giallo di Siena, il verde di Praga. Grazie alla loro bellezza, i marmi trovano impiego nelle costruzioni e nelle decorazioni di chiese e palazzi, ma anche per la realizzazione di sculture, colonne, vasi, ecc.

Il bronzo è invece una lega composta da rame e stagno, materiale scultoreo per eccellenza già utilizzato dalle civiltà antiche, come gli Egizi, i Greci e i Romani. Grazie alla sua capacità di essere fuso e modellato consente di ottenere dettagli molto fini e una grande espressività nelle sculture. Per le sue qualità di resistenza agli agenti atmosferici, il bronzo si presta ottimamente anche per elementi di arredamento esterni come portali, cancellate, lampade, fontane, ecc.

Questi materiali naturali e pregiati vengono ancora oggi lavorati artigianalmente da abili maestri che, forti di tradizioni antiche, riescono a creare manufatti artistici di rara bellezza che sembrano fermare il tempo e destare sempre grande ammirazione. La ricchezza di venature e tonalità, la compattezza delle pietre, l'espressività del bronzo, sono qualità che producono risultati unici e irripetibili. Anche se l'artigianato rappresenta il passato, questi materiali nobili e le creazioni che da essi nascono, guardano al futuro e continuano ad affascinare.

