Martedì 23 aprile, alle 11,30, presso l'Hotel Diplomatic in via Cernaia 42, a Torino, l'europarlamentare Alberto Cirio, candidato della coalizione di centrodestra alla presidenza della Regione Piemonte, ha partecipato alla presentazione della lista civica "Sì Tav Sì Lavoro per il Piemonte nel cuore per Cirio" di Mino Giachino, Piero Abruzzese, Gian Luca Vignale.