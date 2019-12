Già l'inizio della partita era stato un monito per il suo prosieguo. In meno di 4 minuti il Parma, che giocava in trasferta, aveva creato ben tre occasioni da rete, su altrettanti errori dei giocatori del Napoli, mettendo un proprio calciatore davanti alla porta di Meret.

Alla quarta occasione, alla fine, il Parma è riuscito a mettere la palla in rete. L'errore, stavolta, lo ha commesso addirittura Koulibaly che, mancando un intervento su Kulusevski, ha permesso allo svedese del Parma di presentarsi solo davanti a Meret, trafiggendolo con un rasoterra.

Siamo al 4' minuto del primo tempo e a causa del tentativo di riparare al proprio errore, Koulibaly, inseguendo l'avversario, si infortuna ed un minuto dopo è costretto ad uscire, sostituito da Luperto.

Solo nel secondo tempo, al rientro in campo, il Napoli è riuscito a trovare grinta e lucidità con Milik che trova il gol con un colpo di testa al 19' su un traversone di Mertens, entrato al posto di Allan.

A questo punto il Napoli crede di poter vincere la gara, senza prestare troppa attenzione a quello che accade al 25' con Gervinho che da solo supera tutta la difesa, ma non Meret che riesce a mantenere il risultato in parità.

Così gli azzurri continuano ad attaccare e D'Aversa, l'allenatore del Parma, rinforza la difesa, rintuzza gli attacchi del Napoli e al terzo minuto di recupero il Parma piazza il colpo del ko, ovviamente sempre in contropiede con il solito Gervinho, che prima fa partire l'azione e poi mette la palla in rete!

Al Napoli e a Gattuso non rimangono altro che i fischi del proprio pubblico.

Nonostante l'inizio disastroso, Gattuso non fa drammi.

Queste le sue parole nel dopo gara.

"Bisogna lavorare sulla testa perché oggi i calciatori stanno pagando 50 giorni senza vittoria in campionato. Questo pesa sulla serenità. Bisogna ritrovare la strada giusta e tutti insieme lavorare per arrivarci.Per 10 anni il Napoli è stato ai vertici della classifica e questo è il periodo più difficile e delicato che stanno attraversando. C'è tanta pressione e non sempre la pressione è positiva.Le abbiamo provate tutte, anche il 4-2-4 nel finale per provare a vincere con l'ingresso di Lozano. Sapevamo che il Parma era in un gran momento anche psicologico e lo hanno dimostrato.Non bisogna abbandonare l'ambizione di poter entrare nelle prime quattro, ma adesso la prima cosa che conta è riuscire a tornare al successo. Dobbiamo pensare partita per partita e ritrovare la fiducia nelle nostre forze".