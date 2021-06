Un gemellaggio tra Milazzo e la cittadina bulgara di Burgas è l’iniziativa che l’Assessore Roberto Mellina ha deciso di portare avanti nell’ottica di creare rapporti internazionalizzati finalizzati a favorire gli scambi culturali, commerciali e turistici. Nei giorni scorsi è stata a Milazzo la responsabile dell’ufficio economico e commerciale dell’Ambasciata bulgara a Roma Andriyana Koleva, incontrando, alla presenza dello stesso Mellina e della Consigliera comunale Fabiana Bambaci, il Sindaco Pippo Midili e ribadendo d’essere lieta di avviare questa collaborazione.

Per formalizzare il gemellaggio, occorrerà però preliminarmente approvare il Regolamento comunale e in tale ottica Bambaci ha presentato una proposta, che dovrà essere esitata dal civico consesso. “Ritengo – ha affermato Bambaci – che promuovere collaborazioni con città e territori uguali al nostro rafforza non solo il concetto di cittadinanza, ma rappresenta occasione di scambio in vari settori economici”. Considerazione ribadita dall’assessore Mellina: “L’obiettivo è riuscire a creare una interconnessione tra Milazzo e la Bulgaria attraverso il gemellaggio con Burgas che è la quarta città della Bulgaria ed un importante centro industriale e turistico. Mi auguro di poter avviare l’iniziativa entro l’anno e sono certo che potremo avere riscontri positivi”.