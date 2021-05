Già disponibile in tutti gli store digitali.



Ed è proprio vero quando si dice: Anno Nuovo Vita Nuova! Loro invece dicono: Anno Nuovo…” MUSICA NUEVA”! Il duo composto dal tenore veronese Matteo Montresor (Teo) ed il Musicista Partenopeo e cantante pop Roberto Fusco, vuole sempre ripartire da qui con un pizzico di novità e gioia per tutto il mondo!

Così come affermano: -La novità nonostante tutto, nonostante il periodo che ci ha voluto ammalare per forza, più nella mente che nel corpo, che ci ha fatto perdere molti dei nostri affetti ferendo i sentimenti di tutti, un anno e mezzo che sono sembrati un inferno psicologico, come se il caldo torrido di ferragosto fosse una brezza rinfrescante-

I No Name Italian Flavour dichiarano che ogni giorno ed ogni momento della vita, devono essere un nuovo inizio di felicità, salute e valute più di sempre, augurando a tutti di ricominciare al meglio e tornare alla vita con qualche bel sorriso in più e col buongiorno assai frizzante verso il prossimo.

Sentendo molto la mancanza degli amici e delle persone più desiderate, sulle note caraibiche di Roberto Fusco e l’arrangiamento di Sabatino Salvati, l’autore Luca Sala, spronato dai loro caratteri piuttosto bizzarri, ha sfoggiato il meglio di sé con un testo alquanto sensuale e liberatorio.

Teo: -I momenti passano, come i treni passano una sola volta, dobbiamo vivere intensamente ed apprezzare ogni cosa della nostra esistenza. Pensare sempre a chi sta peggio di noi per renderci conto di quanto siamo fortunati. Siamo tutti belli ed i più belli del mondo perché tutti uguali, ma allo stesso modo inconfrontabili e speciali! Abbiamo tutti qualche cosa di prezioso da dare nel piccolo e nel grande. Originali.

Roberto: - L’abito non basta. E’ bello avere il tempo di scoprire anche l’interiorità delle persone. Questo brano invita la gente a non fermarsi all’apparenza ma vivere di presenza tra di noi senza abbandonarci ai social che purtroppo oggi sono diventati il fulcro dell’esistenza di moltissimi giovani. Stiamo diventando delle sardine chiuse nella nostra scatola-

I No Name vogliono tornare a ballare assieme a tutti ripartendo da qui con MUSICA NUEVA, affinché tutto torni alla bella normalità, affinché possano proseguire i loro progetti, alcuni pronti ed altri in via di programmazione anche all’estero. Il curriculum sta prendendo corpo grazie al loro procuratore e discografico Antonio Salvati.

Il sudore e gli sforzi sembrano ricompensare il duo con molte soddisfazioni per le quali un grande merito non va alla sola bravura, che non è sufficiente. L’equipe è grande: ROSSO AL TRAMONTO prima ed IL BRANCO ora. Due cose in una, intrise di qualità e fatti. Infatti il duo sostiene che in questa realtà discografica si impara la gavetta della vecchia scuola, poche sono le parole al vento e solide le realtà, le difficoltà che ti devono rafforzare per non demordere ed il successo non è dietro l’angolo come molti credono. Qui i sogni non hanno ragione di esistere. Teo e Roby intendono restare sul pezzo e continuare a produrre. Le novità e le dediche presto non mancheranno. Grandi Nomi hanno scritto per loro brani inediti, pronti per le vostre orecchie! “Non sarà per Tutti ma sicuramente per molti”.

