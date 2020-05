Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, vola alto e sogna per la sua squadra un tris d'assi che ricalchi la formazione della Nazionale.

Una soluzione che farebbe più che comodo anche al tecnico Roberto Mancini che non potrebbe che giovarsi di questo ipotetico schieramento.

Il prossimo anno la Fiorentina avrà come punta di diamante il suo nuovo 10, Castrovilli, ma la dirigenza viola, per sua stessa ammissione, sta lavorando per portare viola anche un altro nazionale, il "gallo" Belotti che parrebbe non voler proseguire la sua avventura al Toro e a Firenze ritroverebbe Iachini che lo ha lanciato quando allenava il Palermo. Se Chiesa dovesse rimanere, i tre costituirebbero il perno della nazionale italiana per i prossimi anni.