“Sulmona Experience 360°” racconta il legame che Sulmona ha con Napoli per la promozione culturale

"Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese io canto", questi due versi, famosissimi, dell’incipit del poema l'Orlando Furioso rappresentano che l'animo cavalleresco, con i valori e gli ideali, sono proprio nell'animo di noi italiani.

Nell’ultimo fine settimana del prossimo mese di luglio ritorna a Sulmona la Giostra Cavalleresca, un’edizione quella del 2022, è tata all’insegna della spettacolarità e della cultura. La XXVII edizione 2023 “cavalcherà” sempre la scia della tradizione che incontra la contemporaneità. In attesa dell’evento internazionale, che ha scavalcato i confini regionali, è stata presenta a Napoli, nel prestigioso Salone degli Affreschi Marinella: “Sulmona Experience 360°” la prima realtà virtuale applicata ad una manifestazione storica. Attraverso un visore e un cellulare sarà possibile immergersi nella Giostra Cavalleresca di Sulmona e viverne le emozioni. La presentazione di questo importante progetto di divulgazione culturale testimonia il profondo legame tra la citta partenopea e quella di Sulmona, la storia ricorda - per fare qualche esempio - la Regina Giovanna D’Aragona e la zecca del Regno Borbonico. Napoli guarda con attenzione alla “Giostra Cavalleresca di Sulmona” con partner prestigiosi, tra cui E. Marinella, che ha realizzato una cravatta dedicata; e Rogiosi Editore, che pubblicherà il libro “Giostra Cavalleresca di Sulmona. Una giostra, una città” a cura di Andrea de Capite.

Quella portata avanti dall’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona è un’operazione culturale ad ampio raggio, che coinvolge più attori. A raccontare “Sulmona Experience 360°” e il legame di Sulmona con la città di Napoli, sono intervenuti: Maurizio Marinella; per E.Marinella; Maurizio Walter Antonini, Presidente Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona; Gianfranco Di Piero, Sindaco di Sulmona; Rosario Bianco, per Rogiosi Editore; Emanuele Binucci, ideatore del progetto; Manuel Marozzi, realizzatore dello stesso. “Sulmona Experience 360°” propone una serie di mini-documentari video, unici nel loro genere, realizzati avvalendosi dell’innovativa tecnologia della Realtà Virtuale a 360 gradi, che proiettano l’utente “dentro l’azione” della Giostra, coinvolgendolo completamente. I mini-documentari trattano ognuno una tematica specifica degli eventi che caratterizzano i week end della Giostra: “Fiera Storica”, sulle attività artigianali e commerciali di un tempo, da sempre il cuore pulsante di questa città millenaria; “Spettacoli”, la magia dell’evento con rievocazioni storiche, musiche, giochi pirotecnici e intrattenimento; “Storytelling”, un viaggio alla scoperta della storia, della cultura e delle bellezze della città di Sulmona, anche in inglese; “Cortei”, con la riproduzione dei cortei dei figuranti. “Sulmona Experience 360°” nasce dall’incontro di Emanuele Binucci con Manuel Marozzi, esperti di rievocazioni storiche il primo e realtà virtuale il secondo. Elemento catalizzatore che ha reso possibile questa collaborazione è stata Laura Muredda vice presidente dell’associazione di promozione culturale “Sic Parvis Magna”. Fondamentale l’apporto di entusiasmo di Maurizio W. Antonini e Enzo Testa, presidente e vide presidente dell’Associazione Culturale “Giostra Cavalleresca di Sulmona” che hanno colto l’aspetto evolutivo e originale nel campo delle rievocazioni storiche. Partner importanti hanno creduto nell’iniziativa intuendone il grande valore di veicolo di diffusione culturale, consentendo che la Giostra uscisse fuori dai confini regionali, come: Ciesse, E. Marinella, Rummo, Floid, Icobit, Proraso, Rogiosi Editore, San Pellegrino, Acqua Panna, Zoomarine, Azienda Agricola Lubrano, Gino Sorbillo; partner istituzionali: la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, il Comune di Sulmona e la Regione Abruzzo.

Sarà possibile visualizzare i mini documentari attraverso il canale Youtube ufficiale della giostra ( www.youtube.com/@giostrasulmona ) e le pagine ufficiali del progetto ( www.giostrasulmona.it/sulmona-experience-360 - www.sulmonaexperience360.it ).