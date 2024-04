A febbraio, si prevede un incremento del dato congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero, con un aumento più pronunciato per le importazioni (+5,1%) rispetto alle esportazioni (+3,8%). L'export mostra un significativo aumento mensile per i mercati extra-Ue (+7,5%), mentre per l'area Ue l'aumento è più modesto (+0,3%).



Nel trimestre da dicembre 2023 a febbraio 2024, rispetto al trimestre precedente, l'export rimane stabile, mentre l'import diminuisce del -4,8%.



Su base annua, l'export mostra una crescita del +1,7% in termini di valore e del +1,1% in volume. L'aumento delle esportazioni in termini monetari è maggiore per i mercati extra-Ue (+2,8%) rispetto a quelli Ue (+0,6%). L'import mostra una diminuzione tendenziale del 6,1% in valore - più ampia per l'area extra Ue (-10,3%) rispetto all'area Ue (-3%) - e una leggera crescita in volume (+0,7%).

Su base annua, i settori che contribuiscono maggiormente all'aumento dell'export nazionale includono: mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+34,7%), macchinari e apparecchi non classificati altrove (n.c.a.) (+7,1%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+11,4%), autoveicoli (+20,5%) e articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti (n.c.a.) (+22,8%). Le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici diminuiscono su base annua (-18,9%), così come i metalli di base e i prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-9,7%).

Gli Stati Uniti (+23,7%) forniscono il maggior contributo all'aumento tendenziale dell'export nazionale. La diminuzione delle esportazioni verso la Cina si amplia (-57,6%) e le vendite verso la Germania continuano a diminuire (-5,4%).

Nei primi due mesi del 2024, l'aumento tendenziale delle esportazioni (+0,8%) è dovuto principalmente alle maggiori vendite di prodotti alimentari, bevande e tabacco (+12,7%), mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+19,2%) e macchinari e apparecchi non classificati altrove (n.c.a.) (+6,6%).



La stima del saldo commerciale a febbraio 2024 è di +6.034 milioni di euro (era +2.095 milioni a febbraio 2023). Il deficit energetico (-3.748 milioni) si riduce rispetto a un anno prima (-5.784 milioni). L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici aumenta da 7.880 milioni di febbraio 2023 a 9.782 milioni di febbraio 2024.



Nel mese di febbraio 2024, i prezzi all'importazione diminuiscono dello 0,2% su base mensile e del 5,5% su base annua (era -7,0% a gennaio).

Commento La performance positiva dell'export riguarda principalmente l'area extra-Ue, e in particolare le esportazioni di beni strumentali, cui contribuiscono vendite a elevato impatto di mezzi di navigazione marittima verso gli Stati Uniti; al netto di queste, l'export registra una crescita congiunturale più contenuta (+1,9%) ed è pressoché stazionario (-0,2%) su base annua.