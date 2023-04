Questa mattina l’ufficio di Presidenza della Consulta Giovanile di Milazzo ha incontrato il neo Assessore Francesco Coppolino, titolare della delega delle politiche giovanili, per fare il punto sul lavoro svolto fin qui e su quello, che adesso insieme dovranno portare avanti: tra questi, afferma il vice presidente della Consulta Piero Sgrò, «c’è sicuramente la proposta di modifica dello Statuto dell’organo consultivo, già depositata al protocollo del Comune, che permetterebbe, tra le altre cose, di riaprire i termini per l’adesione e dare così nuova linfa al gruppo di associazione, che già ne fanno parte».

«Nel ringraziare l’Assessore De Gaetano - continua Agustina Siracusa, esperto delle politiche giovanili per il Comune - per la disponibilità dimostrata alla Consulta durante tutto l’arco della sua attività al servizio della Città auspico anche per il futuro una continuativa, fattiva e proficua collaborazione tra Amministrazione e Consulta.

Sono certa che l’assessore Coppolino, a cui desidero porgere il mio più caro augurio per lo svolgimento di questo nuovo incarico, ed il Sindaco, coadiuvati dalla mia persona, saranno in grado di dare risposte sempre più concrete al mondo giovanile milazzese, che tanto di positivo può dare alla nostra Città».

Nonostante ultimamente si sia sentito parlare meno della Consulta, il segretario Gianmarco Codraro ci tiene a fare presente che «la programmazione non si è mai fermata, né tanto meno la voglia dell’ufficio di presidenza e di molti membri dell’assemblea, di contribuire con gli strumenti a disposizione al lavoro del Consiglio comunale e della Giunta di questa città».