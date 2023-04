Meta ha scelto di rimuovere il supporto agli oggetti da collezione digitale e lanciarsi in altri progetti utili ai creator

A meno di un anno dal loro lancio ufficiale, Meta sceglie di rimuovere il supporto agli Nft su Facebook e Instagram. Una decisione che arriva in quello che Mark Zuckerberg ha definito “l’anno dell’efficienza”. “Alcune novità sui prodotti: in tutta l'azienda, stiamo osservando da vicino ciò a cui diamo la priorità per aumentare la nostra attenzione. Per ora stiamo riducendo gli oggetti da collezione digitali (Nft) per concentrarci su altri modi per supportare i creator, le persone e le aziende”, ha scritto su Twitter Stephane Kasriel, responsabile del commercio e delle tecnologie finanziarie di Meta.

A quanto pare, infatti, la compagnia sta già lavorando alla messaggistica e alle “operazioni di monetizzazione per Reels”. E sta anche continuando a investire “in strumenti fintech di cui le persone e le aziende avranno bisogno per il futuro”, come i pagamenti su Meta Pay o quelli tramite messaggistica su Meta. Sembra abbastanza evidente, quindi, che la compagnia stia cercando di proporre una valida alternativa agli Nft, introdotti su Facebook e Instagram solo lo scorso maggio e oggi considerati da molti già in crisi.