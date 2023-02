"Obiettivi" pare essere il nome di un software progettato per rendere quanto più plausibili e convincenti le operazioni programmate per disinformare la pubblica opinione.

Una vera e propria task force è stata smascherata nell'ambito di una indagine portata a termine da giornalisti indipendenti ben decisi a comprendere il perché di strani movimenti informatici in occasione di elezioni politiche e di altre situazioni di sondaggio a sfondo statistico.

Il Team "Jorge", questo è il nome del gruppo di hacker in grado di controllare un vasto esercito di avatar con profili falsi su Twitter, Facebook, Gmail, Instagram, Amazon e Airbnb.

L'unità è gestita da Tal Hanan, 50 anni, un ex agente delle forze speciali israeliane che ora lavora privatamente usando lo pseudonimo di "Jorge".

Una squadra di appaltatori israeliani rimasti nell'anonimato, afferma di aver manipolato più di 30 elezioni in tutto il mondo utilizzando hacking, sabotaggio e disinformazione automatizzata sui social media è stata smascherata in una nuova indagine.

In più di sei ore di riunioni registrate segretamente, Hanan e il suo team hanno spiegato come avrebbero potuto raccogliere informazioni sui rivali, anche utilizzando metodi di hacking per accedere agli account Gmail e Telegram.