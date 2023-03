Abbiamo discusso della situazione economica e finanziaria. Le nostre economie sono entrate nel 2023 in una posizione più salda del previsto, nonostante l'elevata inflazione e i prezzi dell'energia. Rimaniamo impegnati in una stretta coordinazione delle nostre politiche economiche, con l'obiettivo di aumentarne la resilienza. Prendendo nota della lettera del Presidente dell'Eurogruppo del 20 marzo 2023, invitiamo l'Eurogruppo a continuare a monitorare da vicino gli sviluppi economici.Il quadro di governance economica è un pilastro fondamentale dell'architettura dell'Unione economica e monetaria, che sostiene la stabilità dell'euro e la resilienza dell'economia dell'area euro.Una forte architettura finanziaria europea è strumentale per attirare investimenti sostenuti, sostenere l'innovazione e la creazione di posti di lavoro e accelerare le nostre transizioni verdi e digitali.

a) Mercati dei capitali ulteriormente sviluppati contribuiscono a migliorare la gestione macroeconomica nell'Unione economica e monetaria. Chiediamo di intensificare gli sforzi collettivi, coinvolgendo decisori politici e partecipanti al mercato in tutta l'Unione, per portare avanti l'Unione dei mercati dei capitali.

b) L'Unione bancaria ha notevolmente rafforzato la resilienza del sistema bancario dell'UE. Il nostro settore bancario è resiliente, con una solida posizione di capitale e liquidità. Chiediamo di continuare gli sforzi per completare la nostra Unione bancaria in linea con la dichiarazione dell'Eurogruppo del 16 giugno 2022. Esamineremo i progressi al nostro prossimo incontro.



Questo il comunicato rilasciato oggi al termine del Summit sull'Euro, a cui era dedicato il secondo giorno di discussioni del Consiglio europeo svoltosi a Bruxelles.

Ieri, il presidente Charles Michel aveva riassunto così la riunione del 23 marzo:

"Abbiamo appena chiuso la prima giornata del Consiglio europeo con diversi punti chiave all'ordine del giorno. Abbiamo iniziato la giornata con un incontro estremamente importante con il Segretario Generale António Guterres. Questa è stata un'occasione per scambiare opinioni, in modo molto strategico, centrate su due punti essenziali. In primo luogo, le conseguenze di questa guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina: abbiamo avuto l'opportunità di uno scambio approfondito durante il quale le questioni delle responsabilità, della sicurezza alimentare, del sostegno al diritto internazionale, dell'integrità territoriale e della formula di pace del presidente Zelensky, sono state discusse in dettaglio con il segretario generale Guterres. Abbiamo anche avuto l'opportunità di parlare in maniera approfondita di finanziamenti e sviluppo e il Segretario generale ha avuto anche l'opportunità di incoraggiare l'Unione europea e gli Stati membri a mobilitarsi nell'ambito di questo dibattito internazionale per poter liberare più capacità per fornire il supporto necessario nel campo del cambiamento climatico, ma anche nel campo dello sviluppo.Infine, vorrei dire, a questo proposito, che appare molto chiaramente, e non è una sorpresa, che tutti gli Stati membri dell'Unione europea misurino quanto abbiamo molto in comune con le Nazioni Unite. Siamo di gran lunga lo sponsor numero uno delle Nazioni Unite, nello sviluppo e negli sforzi per combattere il cambiamento climatico. Condividiamo valori di multilateralismo, cooperazione e rispetto del diritto internazionale.Secondo argomento. Abbiamo avuto l'opportunità, ancora una volta, di esprimere la nostra unità, di esprimere la nostra determinazione quando si tratta di sostenere l'Ucraina. Abbiamo avuto anche la possibilità di ascoltare il messaggio lanciato dal Presidente Zelensky, e poi questo incontro è stato importante perché ha sancito una decisione che, credo, sia un passo in più molto concreto verso una vera difesa europea: la decisione presa nell'ambito delle munizioni. Abbiamo, come sapete, l'ambizione di essere un attore completamente impegnato nel campo degli armamenti, anche con una maggiore cooperazione, per agire in Europa per essere in grado non solo di produrre munizioni, ma anche di consegnarle all'Ucraina.E infine abbiamo avuto l'opportunità di sollevare questioni di giustizia internazionale, seguendo gli sviluppi nell'ambito della Corte internazionale di giustizia. Molti altri argomenti sono stati discussi; in particolare, c'è stato molto sostegno per agire con determinazione per combattere questi rapimenti di bambini, che sono atti e atteggiamenti assolutamente disgustosi, che vengono sistematicamente messi in atto dal Cremlino. Anche questo argomento è stato oggetto di molte discussioni.Infine, abbiamo avuto l'opportunità di svolgere questo pomeriggio, fino a questa sera, un dibattito esteso e di ampio respiro sui temi della competitività, del mercato interno e dell'energia, misurando con chiarezza i legami tra i diversi temi.Per quanto mi riguarda, vorrei soffermarmi principalmente su tre punti per quanto riguarda la competitività. Primo elemento: l'impegno - questo si riflette nelle conclusioni che avete avuto modo di scoprire - di adoperarsi per ridurre il più possibile gli oneri amministrativi, cercare di liberare iniziative, cercare di elaborare normative intelligenti e adeguate, velocizzare le procedure e privilegiare, ove possibile, soluzioni digitali. Questo è un primo punto.Secondo elemento, ne siamo ben consapevoli, c'è sicuramente la necessità di essere più ambiziosi in termini di investimenti, investimenti in innovazione, investimenti per avere successo in questo clima e trasformazione digitale, e qui vorrei sottolineare ancora l'importanza del Capitale Unione dei mercati per mobilitare più capitali privati ​​a sostegno del nostro sviluppo economico.E il terzo punto è, ovviamente, ricerca e innovazione. In passato sono stati presi impegni in termini di mobilitazione di risorse pubbliche e private per la ricerca e l'innovazione. Non ci siamo ancora, ma vediamo che dobbiamo continuare ad essere molto impegnati anche su questo tema.Infine, una breve parola sul tema del commercio, anche questo oggetto di dibattito. Penso che ci sia una convergenza nel considerare che il commercio è un importante pilastro della prosperità, e anche uno strumento per diffondere i nostri valori attraverso standard, in particolare standard sociali e ambientali, che desideriamo portare a livello internazionale. Abbiamo avuto un buon dibattito sul modo in cui, in futuro, sviluppare metodi più efficaci su questo tema, ma anche un buon dibattito nell'ambiente internazionale in cui ci troviamo oggi. Queste sono alcune delle cose che volevo toccare.Concludo ancora sottolineando che, come ci eravamo impegnati a fare, all'ultimo Consiglio europeo, abbiamo avuto una relazione sullo stato di avanzamento sul tema migrazione. Avevamo concordato di chiedere alla Commissione europea e alla presidenza di turno di aggiornarci sulla base degli orientamenti e delle decisioni prese al Consiglio europeo di febbraio. C'è stato molto sostegno e approvazione per l'accelerazione dei lavori, in particolare sull'aspetto esterno della questione migratoria, con una certa quantità di informazioni operative molto concrete che sono state condivise con gli Stati membri. E abbiamo deciso ancora una volta, a giugno, di non riaprire il grande dibattito già svoltosi a febbraio, ma di fare ancora una volta un bilancio della situazione..."



Da notare pertanto che nel vertice del 23 e 24 marzo, a differenza di quanto fatto credere al Parlamento e agli italiani dal presidente del Consiglio Meloni, il tema migrazione è stato assolutamente marginale e non ci saranno novità al riguardo rispetto a ricollocamenti e interventi in aiuto dell'Italia nel Mediterraneo.