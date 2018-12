Feel Club: tutte le feste dal 7 al 31 dicembre

7/12 NOI pop party @ Feel Club

E' un appuntamento dedicato alla musica degli anni 70 e non solo. Venerdì 7 dicembre al Feel Club lo spettacolo inizia dalla cena con dinner live e i dj che hanno fatto ballare negli anni migliori della discoteca! Tra gli altri in console Siro&Friends, Johnny Malengo, Gianluca Indovino, Dj Borrillo, Dj Edo, voice Marco Cappello. Il party inizia alle 21 con aperitivo e cena, disco dalle 22.30.



8/12 FreeFeel @Feel Club

Il periodo più magico dell'anno inizia proprio l'8 dicembre e chi lo vive al Feel Club lo vive al massimo. La festa inizia con una cena ricca di delizie gourmet, poi continua fino alle prime luci con i dj più folli del momento! Tante opzioni diverse per la cena (tutte elencate nell'evento Facebook: piatti di pesce e di carne, pizza, insalatone, hamburger gourmet...), poi spazio alla musica al divertimento scatenato.



14/12 Victory2Mila @ Feel Club

Ogni notte vissuta lascia un segno nel cuore e per ogni notte epica c'è un luogo che la ricorda… Tra i club da ricordare c'è e ci sarà sempre Victory. Gli istanti vissuti non si dimenticano e per questo Feel Club presenta l'unico e originale evento dedicato alle notti vissute in questo club. La notte si elettrizza con i ritmi vibranti e i suoni unici con i dj che hanno fatto la storia del Victory. Alla console si alternano Andrea Bozzi, Alberto Castaman e Matteo Favaretto, gli autori della colonna sonora che non ha mai deluso e non deluderà mai.

15/12 𝟗.𝟎 Riti e Miti degli anni '90 @ Feel Club

𝟗.𝟎 Riti e Miti degli anni '90 è la festa perfetta per chi vuol cenare al top e poi ballare con stile in un top club come Feel. La musica è melodica, ispirata a ciò che si ballava negli anni '90. Un appuntamento unico e ricco di emozioni, che arà fare agli ospiti di Feel un autentico tuffo nel passato! Dalla cena cantata al dopocena e fino a tarda notte... le più belle ed indimenticabili hit degli anni '90, per una serata tutta da ballare. L'evento è in collaborazione con Radio Stereocittà by On Air Media ed Eventi, la musica è quella di Graziano Diesis & Max Bassano

31/12 Capodanno Cuore Matto Red Passion 2019 @Feel Club

Il Capodanno 2019 di Feel Club è Cuore Matto Red Passion, una festa che fa divertire fin dall'ormai lontano 2002, ovvero ben 16 anni. E' l'evento simbolo di divertimento & stile in città e non solo. Ogni festa diventa un evento da ricordare, con la voglia vivere tutto daccapo, ancora una volta. Per Capodanno 2109 il programma regala emozioni: animazione e musica dalla house alla commerciale, dagli anni '70 '80 '90 ai ritmi pazzi e divertenti che da sempre fanno scatenare le serate targate Cuore Matto. Dinner Live a cura di Francesco Capodacqua, Happy dj Luca B, selezioni musicali di A. Castello, Gianni B., A. Bozzi, M. Favaretto, alla voce Giulio Palm Beach e Davide Vip Staff. E per la cena? E' impossibile qui dare solo l'idea di tutto che sarà possibile gustare tra aperitivo in piedi e piatti serviti al tavolo. L'idea giusta è cliccare sull'evento Facebook e farsi venire l'acquolina in bocca... Chi si prenota per tempo, sia per la cena sia per il party, contattando lo staff di Villa Bonin risparmia non poco. L'idea giusta per chi non abita in città è regalarsi anche una notte all'AC Hotel, situato a due passi da Villa Bonin. Anche in questo caso tutti i dettagli sono disponibili nell'evento Facebook.

Feel Club già dall'inizio di ottobre 2018 è tornato a scaldare i weekend di chi ha voglia di far tardi con stile, in una location che sa come coccolare i suoi ospiti già a partire dall'ora dell'aperitivo e poi per tutta la notte. Feel è un Club d'eccellenza, in cui ogni dettaglio è curato fino all'inverosimile, dai cocktail al design, dalla musica al servizio, dal cibo alle luci... E al Feel, punto di riferimento del divertimento, ci si sente a casa, perché è il luogo perfetto per dimenticare lo stress della settimana ballando e/o chiacchierando con gli amici.