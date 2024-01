"I miei a Firenze sono stati anni molto belli, perché ho avuto la fortuna di giocare con grandissimi campioni, che poi l’anno dopo diventarono Campioni del Mondo in Spagna, tipo Giancarlo Antognoni, Gabriele Oriali, lo stesso Daniele Massaro, Giovanni Galli. Per cui, ho vissuto in tutto 5 anni a Firenze molto molto belli. Il mio gol più bello? Sicuramente quello al Napoli: un tiro da 60 metri. Ricordo anche la data esatta: il 4 gennaio 1987, al vecchio Comunale, in Fiorentina-Napoli: 3-1. Scoccava l’ultimo minuto e Garella uscì fino a tre quarti di campo, perché eravamo nella fase di recupero e nell’ultimo minuto. Vidi il portiere fuori, tentai una soluzione incredibile, e andò bene."

Centravanti abile nel gioco aereo ed in quello di sponda, Paolo Monelli nasce calcisticamente nel Monza dove insieme al suo 'gemello' di gioventù Daniele Massaro, si mette in luce tanto da attirare le attenzioni della Fiorentina. In maglia viola vivrà le sue stagioni migliori non riuscendo però mai a fare il definitivo salto di qualità. Dopo un paio di esperienze positive tra Lazio e Bari, subirà un brutto infortunio che ne comprometterà il resto della carriera.

Il 27 gennaio compie gli anni Paolo Monelli.