Dopo un testa a testa durato tutto il giorno, nel tardo pomeriggio la candidata di Pd e 5 Stelle, Alessandra Todde, ha preso un vantaggio di qualche decimale sul rivale che fino a quel momento le aveva conteso la vittoria, il candidato della destra Paolo Truzzu, mantenendo fino allo scrutinio dell'ultima urna... avvenuto a tarda notte.

Queste le dichiarazioni dei vincitori.

Giuseppe Conte, M5s:La Sardegna ha scelto la nostra Alessandra Todde. È la prima Presidente di Regione del M5S, la prima donna alla guida della Sardegna. È una giornata indimenticabile.

I cittadini sardi hanno chiuso la porta a Meloni e soci e l'hanno aperta all'alternativa. L'aria è cambiata.

Non si vince sempre con l'arroganza di chi - come Meloni - impone i candidati al territorio e si limita a salire sui palchi per i suoi monologhi pieni di false promesse, senza neppure confrontarsi con i cittadini, senza neppure fermarsi ad ascoltare i loro problemi.

Abbiamo vinto ascoltando il grido di dolore dei territori, offrendo soluzioni contro una sanità disastrata dal centrodestra. Abbiamo vinto con la forza e la competenza di Alessandra, con le proposte serie e credibili, con un "campo giusto" con le altre forze politiche. Non servono ammucchiate, campi larghissimi e minati.

Alessandra, siamo certi che ora cambierai tutto con serietà, cuore e coraggio. Forza!

Elly Schlein, Pd:Cambia il vento! Alessandra Todde sarà la prima Presidente della Sardegna.

È il riscatto di una comunità orgogliosa che ha sperimentato per cinque anni sulla propria pelle l’inadeguatezza della destra.

È una vittoria di Alessandra che si è dimostrata la persona giusta, ha fatto una campagna straordinaria e sarà una grande Presidente. Saprà ridare fiducia ai sardi e speranza a questa terra meravigliosa.

È una vittoria di squadra, perché Alessandra ha tenuto insieme una coalizione plurale che si è unita ogni giorno di più.

Ringrazio tutto il PD sardo, anzitutto le candidate e i candidati, perché siamo il primo partito sull’isola, e per questo ringraziamo chi ci ha votato e sentiamo una grande responsabilità.

Erano sicuri di vincere, son venuti qui a Cagliari in pompa magna, con premier e vicepremier, e la Sardegna ha risposto. Ha perso Truzzu, ha perso Giorgia Meloni che l’ha imposto con una forzatura, e ha perso pure Matteo Salvini.

Era dal 2015 che non si vinceva una regione in cui governa la destra. Fra due settimane possiamo vincere anche in Abruzzo con Luciano d’Amico

Una cosa è certa: l’alternativa c’è. Come Segretaria, a un anno esatto dalle primarie, non potevo sperare in una ragione più bella per festeggiare! Dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta e che essere testardamente unitari porta i suoi frutti. Lo saremo anche in vista di altre sfide ugualmente importanti, perché oggi abbiamo dimostrato che la destra si può battere! Forza Sardegna e forza Alessandra!

Fratoianni, AVS:

Quella di Alessandra Todde e della sua coalizione è una vittoria straordinaria. È la vittoria del cambiamento. Ha perso la premier Meloni che ha imposto il pro-console Trux che anche nella città dove è sindaco ha subito una sonora bocciatura.

È altrettanto straordinario il nostro risultato: Alleanza Verdi Sinistra diventa la terza forza politica della coalizione in Sardegna. Siamo stati determinanti per vincere le elezioni in Sardegna e lo saremo per costruire l’alternativa di governo alla destra meloniana che sta demolendo diritti sociali, ambientali e che vorrebbe cambiare la Costituzione italiana per marginalizzare il presidente della Repubblica.

Dalla Sardegna arriva un segnale per tutto il Paese. Ora uniti per liberare l’Italia da questa destra.

Alessandra Todde, M5s:Sono felice e orgogliosa di essere la prima donna presidente di Regione. Finalmente abbiamo rotto il tetto di cristallo. Ripartiamo dalla Sardegna, dai giovani, ribadendo tra le proprie priorità quella di creare opportunità serie per chi si laurea e vuole restare nella propria terra. Sarò la presidente di tutti i sardi, inizieremo a lavorare immediatamente. Andrò a fare campagna elettorale in Abruzzo. Ringrazio anche tutte le donne della mia squadra per il ruolo che hanno avuto e per il compito che hanno svolto.Credo che ognuno si prenda la responsabilità delle proprie azioni, lei è venuta qui a passeggiare, ha fatto una apparizione anche vergognosa perché i sardi fanno fatica a vivere soprattutto nelle piccole comunità. Commentando quanto accaduto a Pisa, Todde ha detto che si è risposto ai manganelli con le matite. Credo che ognuno si prenda la responsabilità delle proprie azioni, lei è venuta qui a passeggiare, ha fatto una apparizione anche vergognosa perché i sardi fanno fatica a vivere soprattutto nelle piccole comunità.Briatore? Se non torna è un problema suo, camperemo anche senza.

E chi ha perso?

Questa la dichiarazione di Paolo Truzzu:

Desidero innanzitutto rivolgere i miei auguri ad Alessandra Todde per il risultato raggiunto. Il nostro è stato un viaggio intenso ed entusiasmante che abbiamo affrontato con energia e nell’esclusivo interesse della Sardegna.

Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno creduto in noi e che in queste quattro settimane ci sono stati vicino.

Grazie inoltre a Giorgia Meloni, ai candidati e ai militanti di Fratelli d’Italia e a tutta la coalizione di centro destra che mi ha sostenuto.

Da domani torneremo a lavorare con la stessa forza, sempre e solo nell’interesse del popolo sardo.

E questa l'allucinante dichiarazione di Salvini...Dopo cinque vittorie consecutive una sconfitta ci può stare. Quando il popolo vota ha sempre ragione. Non cambia il mio impegno di ministro con i sardi. Quindi la ferrovia Nuoro-porto di Cagliari, quella di Oristano, la diga, i collegamenti, continuerò ovviamente e giustamente a fare tutto quello che i sardi si aspettano e meritano. Quando si vince si vince tutti insieme quando si perde si perde tutti insieme. Certo i numeri dicono che il centrodestra ha aumentato i voti rispetto alle politiche, che la Lega e il partito Sardo d’azione sono cresciuti di tre punti. Però ha vinto la candidata dei 5 stelle, in democrazia è giusto così. Bisognerà analizzare il voto soprattutto nelle città dove la sinistra ha vinto con forte distacco, mentre il centrodestra ha vinto nelle province e nei piccoli comuni. E nelle città, penso a Cagliari, ha vinto abbondantemente il centrosinistra e quindi su questo occorrerà fare una riflessione.

Secondo Salvini, qualcuno avrebbe addirittura dovuto persino immaginare che le opere pubbliche finanziate da un governo e/o da una regione debbano essere collegate al voto dato a questa o quella coalizione? E un personaggio del genere fa pure il ministro?