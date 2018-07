24 luglio Fidelio Milano al B38 (ex Byblos)

Continua anche martedì 24 luglio 2018 la super summer season di Fidelio Milano @ B38 (ex Byblos). Ogni martedì, dalle 23 e 30, fino all'alba, si balla con stile. Al mixer insieme a Stefano Pain ed Ale Bucci, storici dj resident del party del martedì milanese, c'è anche Elenoir (nella foto). La loro musica mescola la matrice house di Fidelio a tutte le tendenze internazionali del momento, quelle attuali e, soprattutto, quelle future. Alla voce invece si alternano Pietro Civera e Johanna Martes Vidal, professionisti del microfono attivi da tempo in tutta Italia e non solo. Sul palco infine vanno come sempre veri ballerini, i performer del collettivo EWS.

Party people, addetti ai lavori dell'intrattenimento, nottambuli, perditempo professionisti, modelle & colleghi in libera uscita, universitari con il libretto non poi così denso di esami, imprenditori di successo, imprenditori sull'orlo d'una crisi di nervi, start upper sulla cresta dell'onda e colleghi ancora sott'acqua, veri vip e presunti tali (molti primi, ma molti di più i secondi)... Al Fidelio, a Milano, ogni martedì notte, da sempre (il party ha compiuto 18 anni, un paio di ere geologiche in ambito nottambulo) si balla forte. Spesso con personaggi come Paris Hilton, che qualche notte fa dal Fidelio è passata come semplice cliente dopo aver fatto presenza per lavoro altrove, in città. Al Fidelio chiunque può sentirsi una stella della notte. Anzi, deve farlo. Così si diverte di più.

Tra l'altro, al B38 fino a settembre '18, va in scena Music & Colors, il mondo della notte visto dal fotografo milanese Bruno Garreffa. In tanti anni di lavoro ha avuto l'onore di essere sui palchi con Dj internazionali del calibro di David Guetta, Hardwell, Martin Garrix e Bob Sinclar. Rimane nell'ombra dei dj che suonano e del pubblico, cercando di essere invisibile e di posizionarsi nelle zone buie e nascoste dei palchi per poter immortalare attimi e gioie di quello che lo circonda.

Fidelio Milano Summer Season @ B38 ogni martedì

