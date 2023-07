Il portiere del PSG e della nazionale italiano, Gianluigi Donnarumma, è stato vittima di un furto nella sua casa parigina, dove si trovava insieme alla sua compagna, Alessia Elefante. Verso le 3 del mattino, quattro malviventi, secondo le prime indagini della polizia, hanno fatto irruzione nell'appartamento del calciatore, nell'VIII arrondissement della capitale francese.

La coppia è stata "legata" sotto la minaccia di un'arma. Gianluigi Donnarumma è stato "lievemente ferito", ha dichiarato alla stampa una fonte, senza fornire ulteriori dettagli. La sua compagna, sempre secondo la stessa fonte, non è stata ferita. In stato di shock, entrambi sono stati successivamente portati in ospedale.

I malviventi hanno rubato dall'appartamento orologi, gioielli e pelletteria di lusso per un valore che la polizia ha stimato intorno ai 500.000 euro.

La Brigata di repressione della criminalità organizzata della polizia giudiziaria parigina (BRB) è stata incaricata di occuparsi del caso e indagherà per associazione a delinquere, uso di armi, sequestro di persona e violenza aggravata.

L'allarme è stato dato dalla stessa coppia aggredita che, dopo esser riuscita a liberarsi, ha chiesto aiuto al personale di un hotel vicino, dove ha cercato rifugio.

Venerdì pomeriggio, Donnarumma dovrebbe partecipare alla prima amichevole della stagione, contro l'Havre, che si disputerà alle 17. Il portiere italiano dovrebbe poi partire per la turné estiva che vede impegnato il Psg in Giappone e in Corea del Sud da sabato 22 luglio fino a giovedì 3 agosto.

Negli ultimi anni, diversi giocatori o ex giocatori del PSG sono stati vittime di furti nelle loro abitazioni, generalmente però quando erano assenti. Tra questi Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva, Angel Di Maria, Dani Alves, Éric Maxim Choupo-Moting, Sergio Rico e Mauro Icardi.