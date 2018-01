La matrice di Eisenhower, perfetta per la gestione del tempo e del lavoro

La matrice di Eisenhower, ovvero come migliorare nella gestione del tempo e della produttività seguendo il metodo utilizzato da Dwight Eisenhower, 34° presidente degli Stati Uniti dal 20 gennaio del 1953 a quello del 1961.

Utilizzando la matrice riportata in figura per la suddivisione dei compiti e delle cose da fare sarà immediato e semplicissimo identificare le prioritarie!

Il metodo può funzionare?

Eisenhower durante la seconda guerra mondiale è stato Comandante in capo delle forze americane in Europa, coordinatore dello sbarco in Normandia, Comandante della Nato e presidente della Columbia University, per poi diventarlo degli Stati Uniti dove, durante il suo mandato, pose fine alla guerra in Corea, licenziò l'Atomic Energy Act, dette vita alla Nasa e creò la rete Darpa, l'antesignana dell’attuale internet.

Con queste premesse, tentar non nuoce!