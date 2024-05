Il Primo Ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, ha sorpreso molti annunciando nuove elezioni politiche per il prossimo 4 luglio, anticipandone la scadenza di sei mesi. Una decisione che ha destato numerosi interrogativi e speculazioni tra esperti politici, media e cittadini. Generalmente, le elezioni anticipate sono indette per motivi strategici, e questa mossa di Sunak probabilmente non fa eccezione.

In genere, però, tali motivi sono accompagnati dalla certezza di avere un largo margine di consenso, ma attualmente così non è per il leader dei conservatori. Per questo, in molti, si chiedono quale sia il coniglio che Sunak ritenga possa tirar fuori dal cilindro per convincere i britannici, scottati dalla Brexit, che sia meglio per loro continuare a dare il voto ai tories.

Non solo. I conservatori vedono pure erodere il consenso tra le loro fila dallo stesso partito laburista guidato dal controverso Keir Starmer, un "sir" in copia carbone di Blair, cioè uno che pretende di definirsi socialista per mettere in atto politiche che gli ultraliberisti non potrebbero che applaudire tanto da spellarsi le mani.

Tra scandali e malgoverno, al momento, i tories non godono di grande considerazione e per questo è tutt'ora un mistero il perché Sunak abbia deciso di accorciare di qualche mese la vita del suo governo. In Spagna, Sanchez ha fatto qualcosa di simile, ma solo perché la sua maggioranza aveva iniziato a traballare, potendo però contare comunque su uno svantaggio minimo rispetto alle opposizioni e sul fatto che gli spagnoli hanno ancora ricordo del franchismo di cui il "meloniano" Abascal si fa portavoce .

L'unica motivazione logica dietro la scelta di Sunak potrebbe essere quella di voler scommettere adesso sul miglioramento di alcuni indicatori economici, a partire dal calo dell'inflazione, nella convinzione che ciò possa influenzare il voto.

Infine si può anche ritenere che l'attuale primo ministro scommetta che alle prossime europee si impongano i partiti di destra (che impropriamente si definiscono conservatori) e che questo possa poi far da traino ai tories nel Regno Unito...

Si tratta in ogni caso di ipotesi. Non resta che attendere e osservare per saperne di più.