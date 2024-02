Colpi di pistola nel rione palermitano dello Sperone. Un uomo è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito. La vittima è il trentenne Giancarlo Romano.

È accaduto nel tardo pomeriggio in una piccola traversa di via XXVII Maggio, non lontano da corso dei Mille.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra mobile e i sanitari del 118. Il ferito è stato trasportato nel vicino ospedale Buccheri La Ferla. Le sue condizioni sono disperate.