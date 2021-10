Nella nota stampa del 7 ottobre relativa all'ultima riunione delle Lega Serie A, i club hanno affrontato, "grazie agli interventi di Marco Nazzari, AD di Nielsen Media, e di Marco Mellia, Professore del Politecnico di Torino", anche le problematiche relative alla piattaforma DAZN in relazione all'audience e ai tre disservizi riscontrati dalla stessa durante la trasmissione delle partite in queste prime 7 giornate di campionato.

Il problema dell'audience è relativo al metodo di rilevazione degli ascolti da parte di Dazn con Nielsen per la parte streaming e per le trasmissioni tramite via etere, con una forbice rilevante tra quelli rilevati da Auditel e quelli indicati da Dazn.

Per questo, la Lega Serie A ha chiesto un nuovo tavolo tecnico con i vertici di Dazn per approfondire il tema degli ascolti già nella prossima settimana. Il tema era già stato trattato in parte nei precedenti tavoli tecnici tra la Lega e la piattaforma Ott.

Nella stessa assemblea, è stato trattato anche il tema del format della Serie A TIM con l'ausilio di un'analisi di Deloitte sugli impatti diretti e indiretti a seconda del numero di squadre partecipanti al massimo campionato. Dei diversi scenari di calendario, nazionale e internazionale, si parlerà anche all'interno della prossima Assemblea delle Leghe europee, organizzata dalla Lega Serie A a Milano nei giorni 21 e 22 ottobre.