Cepagatti piange stretto in un abbraccio virtuale, la scomparsa del Preside Mario Nardicchia, un'istituzione per il Paese. Persona amata e rispettata a livello locale, ma anche fuori dai confini del Comune. Come lo definiscono tutti, non era "un" Preside, ma IL PRESIDE.

Vicedirettore del periodico "Abruzzo nel mondo" e scrittore per numerosissime testate locali e nazionali.

Sulla pagina ufficiale del Comune di Cepagatti leggiamo:

"Il sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e tutta l'amministrazione comunale di Cepagatti si stringono al dolore della famiglia Nardicchia per la perdita del caro Preside Mario. Il Professor Mario Nardicchia è stato un' importante figura di riferimento per la cultura e le tradizioni del territorio di Cepagatti e non solo. Per 20 anni è stato Preside dell'Istituto Comprensivo di Cepagatti portando la nostra scuola a crescere raggiungendo livelli eccellenti. Vicedirettore del periodico "Abruzzo nel mondo" e scrittore per numerossissime testate locali e nazionali, da sempre convinto europeista è stato membro del Comitato Nazionale dell'Associazione Altiero Spinelli, tra i fondatori dell' "Associazione Abruzzesi nel Mondo " e rappresentante della nostra cultura in contesti nazionali e internazionali. Con passione e dedizione non ha mai smesso di dare il suo prezioso contributo nel diffondere sapere e conoscenza. A nome di tutta Cepagatti ti ringraziamo. Grazie Preside! Il Sindaco Gino Cantò e tutta l'amministrazione comunale".

Migliaia i commenti e i post affettuosi da parte dei cittadini sulle varie pagine Facebook e un ricordo commosso arriva anche dal comico abruzzese ‘NDUCCIO che scrive:

"Una notizia che non avrei immaginato e che non avrei mai voluto apprendere. Non solo Cepagatti, ma l'Abruzzo intero perde uno degli ultimi contenitori di Conoscenza e Cultura di cui andarne orgogliosi. A tutto il suo sapere univa una umiltà francescana, uno spirito di servizio, capace di diffondere, regalare, Storia, Arte, Letteratura, Sport e passione per la conoscenza. Ringrazio il Cielo per avermelo fatto conoscere condividendo Saggia Età, Folklore, Fado e tutta la più bella tradizione popolare. Grazie Mario per averci regalato tutto ciò che sei stato senza mai risparmiarti. Un forte affettuoso abbraccio alla famiglia ed a tutti i cittadini di Cepagatti che rimangono oggi orfani di un grande padre. La migliore Luce del Cielo per tutta la tua bontà ❣"

Che aggiungere di più...

Buon viaggio PRESIDE NARDICCHIA. Un abbraccio affettuoso da quanti hanno avuto il piacere di conoscerla.